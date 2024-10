Ripristinata la potabilità della Sorgente Vitello d'Oro, ok anche i campioni di Collecorvino

La Asl di Pescara informa che la Uoc Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha ritenuto di poter ripristinare l’utilizzo a scopo potabile e alimentare dell’acqua destinata al consumo umano anche nel Comune di Collecorvino, considerati gli esiti degli ultimi campionamenti effettuati dall'acqua proveniente dalla sorgente, nella fontana pubblica in contrada Barberi, che hanno evidenziato il ritorno alla conformità dei parametri microbiologici stabiliti dalla normativa vigente.

Le analisi sono state effettuate stamane dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) sui campioni di acqua prelevati dal personale della Asl. Non sono emerse criticità di tipo microbiologico e i risultati indicano che i parametri risultano conformi agli standard di sicurezza previsti, garantendo la potabilità.

“Desidero ringraziare i nostri tecnici per l’impegno e la professionalità dimostrati in questa fase di emergenza - dichiara il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - soprattutto per la rapidità con cui sono riusciti a completare le analisi. A tale proposito un plauso va al nostro team, la cui professionalità ha permesso all’Arta di diventare un’Agenzia all’avanguardia nel campo delle analisi microbiologiche. Non a caso la nostra Agenzia, insieme all’Istituto Superiore di Sanità e all’Ente nazionale di accreditamento (Accredia), ha partecipato di recente ad un importante seminario nazionale di Microbiologia delle Acque per illustrare il lavoro svolto nell’accreditamento di questi metodi innovativi, facendo scuola per tutto il settore”.