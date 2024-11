Le associazioni sul piano di risanamento acustico: "Una sperimentazione-condanna"

“Una sperimentazione che è una condanna”. All'indomani della comunicazione, da parte dell'amministrazione, di quella che nei fatti è “una stretta fatale” sui locali della movida nella zona di piazza Muzii, le associazioni di categoria (Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e Cna) tornano a chiedere soluzioni condivise che garantiscano una giusta convivenza tra esercenti e residenti.

"Pensare di far ritirare i tavolini all'esterno dei locali entro la mezzanotte, soprattutto nel fine settimana, significa non voler lasciare scampo a persone che hanno investito tempo e risorse nelle loro attività - sottolineano Giancarlo Di Blasio (Confartigianato) Marina Dolci (Confesercenti), Riccardo Padovano (Confcommercio) e Cristian Odoardi (Cna) - Predisporre una sperimentazione di questo genere in modo da coinvolgere l'intero periodo natalizio è, in più, un vero atto ostile nei confronti degli esercenti, che verranno di fatto colpiti nel periodo festivo che in questa stagione garantisce maggiore affluenza. Ci eravamo seduti al tavolo con la fiducia di chi vuole finalmente affrontare un percorso di confronto, ci siamo trovati di fronte a una comunicazione che non ha lasciato spazio a repliche. Comprendiamo tutte le difficoltà, vorremmo però che fossero compresi anche i problemi di chi in quella zona lavora e si impegna per mantenerla ancora viva e specchio di una città che ambisce ad essere punto di riferimento dell'economia e del turismo. In tutti questi anni non vi è stata contrattazione sindacale datoriale con l'amministrazione, ma una mera presa d'atto delle scelte: se fossero stati creati momenti di ascolto e verifica reale, oggi avremmo già risolto, con il solo posizionamento di teli anti rumore, buona parte dei disturbi, che peraltro non sono causati dai locali".

Le associazioni infatti avevano chiesto essenzialmente tre cose: una deroga per spettacoli musicali serali, per due sere al mese, in estate e nel periodo delle feste natalizie, l'allungamento dell'orario in cui poter tenere i tavolini all'aperto per almeno un'ora nel fine settimana, in modo da poter arrivare almeno alle 2, e la possibilità di verificare la progettazione di un sistema di teli fonoassorbenti, le cosiddette "nuvole" già utilizzate in altre città italiane per ammortizzare l'impatto dei rumori.

"La situazione attuale, soprattutto nei primi giorni della settimana, non è più da tempo quella che tutti ricordano - proseguono i rappresentanti delle associazioni - e anche gli studi dell'Arta evidenziano come non siano i locali a produrre i rumori, ma il cosiddetto carico antropico, cioè la presenza di persone che passano o si trattengono in strada e conversano tra di loro. Noi crediamo che una soluzione di mediazione sia ancora possibile e non è certo quella che ci è stata presentata dall'amministrazione. La serie di determinazioni assunte fino ad oggi sta portando quell'area che è il cuore di Pescara all'impoverimento e alla chiusura. Manca una visione d'insieme, manca un progetto e il rischio è che si ripiombi nel degrado più totale, quello che da qualche anno a questa parte, con la presenza di locali e ristoranti, con le luci delle vetrine accese fino a tarda notte avevamo contribuito ad allontanare. Chiediamo che almeno nei fine settimana e nei prefestivi si deroghi a tanto rigore, consentendo ai pescaresi e a chi arriva da fuori città di poter tornare a godere di un divertimento sano e di una serata in compagnia senza limiti che, allo stato delle cose, non sono altro che anacronistici e dannosi".