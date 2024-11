Cagnolino trovato in un orto privato: si era smarrito, ora è tornato dalla sua padrona

Ha un nome e una padrona il cagnolino rinvenuto in un orto privato di via Po. Si chiama Charlie e ha quattro anni. La presidente del Dog Village, Carmelita Bellini, ha accompagnato la proprietaria a casa dell'uomo che lo ha accudito in questi giorni. Ancora una storia a lieto fine grazie al tempestivo “tam tam” che Bellini ha attivato attraverso i giornali e i social. Il cane si era smarrito e la proprietaria lo stava cercando incessantemente.

Il signor Roberto, proprietario del terreni, una volta trovato Charlie aveva chiamato subito la presidente del Dog Village. Erano intervenuti i vigili urbani, constatando che il cagnolino non aveva il microchip. Il signor Roberto aveva dato la disponibilità a custodire temporaneamente l'animale in casa sua, in attesa di sviluppi positivi. Che, per fortuna, ci sono stati.