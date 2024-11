Tre corsie su via Bassani e Pavone, al via i lavori di traslazione dei parcheggi

Saranno eseguiti lunedì sera i lavori promossi dal Comune per modificare la viabilità su via Bassani Pavone, nel tratto compreso tra il sottopassaggio in corrispondenza di via Rigopiano e il primo sottopassaggio a sud della stazione ferroviaria. I lavori saranno eseguiti in attuazione di un'ordinanza firmata dal dirigente del settore Mobilità Giuliano Rossi che va a modificare parzialmente una precedente ordinanza della scorsa estate. A quasi 3 mesi dall'attuazione di quel provvedimento, dopo l'osservazione portata avanti in questo periodo in particolare nelle ore di punta, è stata riscontrata la necessità di "apportare modifiche e miglioramenti". D'altronde, dice l'assessore Adelchi Sulpizio, "avevamo detto sin dal primo momento che, a seguito della sperimentazione, saremmo stati pronti a rivedere qualcosa, in caso di necessità".

L'osservazione effettuata in strada ha consentito di rilevare che le vetture incolonnate per accedere al parcheggio dell'area di risulta ostacolano, nelle ore di maggiore traffico, il flusso veicolare che si sposta in direzione sud/nord e che il percorso pedonale realizzato sul lato monte viene usato esclusivamente dagli utilizzatori del parcheggio mentre sul lato opposto, nonostante manchi uno spazio pedonale, si registra un flusso costante di chi si sposta a piedi. Alla luce di tutto ciò è stato valutato di traslare sul lato mare gli spazi destinati alla sosta che attualmente si trovano sul lato monti.

Saranno tre le corsie di marcia dedicate al flusso veicolare sud-nord, a partire dal lato monti, di cui le prime due arrivano al primo sottopassaggio a sud della stazione (che conduce a via Ferrari) e la terza (quella lato mare) prosegue verso via Michelangelo ed è destinata anche all'accesso ai varchi di ingresso/uscita del cantiere dell'area di risulta e all'ingresso/uscita del parcheggio dell'area di risulta. A fianco all'area destinata alla sosta a pagamento sarà realizzato un percorso pedonale (lato mare), con un collegamento al marciapiedi di via Teramo.

Con la stessa ordinanza vengono istituiti due stalli per persone diversamente abili in viale Bassani Pavone, tra il sottopassaggio in corrispondenza di via Rigopiano e il primo sottopassaggio a sud della stazione. Altri tre stalli vengono istituiti in via Enzo Ferrari, nei pressi dell'uscita del primo sottopassaggio a sud della stazione, e saranno create le rampe sui marciapiedi della stazione, per eliminare le barriere architettoniche.