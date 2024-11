Viale Marconi, improcedibile il ricorso dei cittadini

Improcedibile il ricorso presentato da un gruppo di cittadini ed esercenti contro le modifiche alla viabilità di viale Marconi. Lo ha stabilito la Prima sezione del Consiglio di Stato, che sottolinea come sia "venuto meno l'interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione di merito" in quanto il provvedimento impugnato è stato superato dalle modifiche disposte dal Comune nella scorsa primavera. Il progetto originario prevedeva l'istituzione di corsie preferenziali per autobus lungo via Marconi e la creazione di rotatorie per regolamentare le intersezioni.

I ricorrenti avevano impugnato diversi atti del Comune, ritenendoli lesivi dei propri interessi. Al culmine di aspre polemiche, l'amministrazione, a marzo scorso, ha modificato il progetto, eliminando le corsie preferenziali per i mezzi pubblici, introducendo parcheggi lungo i marciapiedi e corsie ciclabili. Per i giudici, quindi, le modifiche apportate dal Comune hanno fatto venire meno l'interesse dei ricorrenti e il ricorso è stato dichiarato "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse".