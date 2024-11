Progetto "Azalea”, individuati i 140 beneficiari

La selezione è stata conclusa, oggi stesso vengono pubblicate le liste degli ammessi e nei primi mesi del 2025 partiranno le attività. Entra nel vivo il Progetto "AZ.A.L.E.A. - Azioni di Accompagnamento al Lavoro E Inclusione Attiva” che consentirà a 140 persone di essere coinvolte in un percorso di borsa lavoro e/o tirocinio. I partecipanti al progetto sono stati individuati, hanno annunciato in conferenza stampa il sindaco Carlo Masci e l’assessore Adelchi Sulpizio, affiancati dal vice sindaco di Manoppello Giulia De Lellis e da Donatella Rosini, sindaco di Carpineto Della Nora, rispettivamente in rappresentanza dell’Ambito distrettuale sociale (Ads) n. 17 “Montagna Pescarese” e l’Ads n. 19 “Vestino”, e da Lorella Evangelista del Centro di salute mentale della Asl. Gli Ads 17 e 19 e la Asl sono partner del Comune insieme a Focus S.R.L. Impresa Sociale, all’Associazione Smile Abruzzo, alla Cna provinciale di Pescara, a Confesercenti provinciale di Pescara, a On The Road Società Cooperativa Sociale e a Vittoria La Città Dei Ragazzi.

Il progetto, è stato ricordato da Masci e Sulpizio, è finanziato dalla Regione Abruzzo con il FSE+ Abruzzo 2021-2027 con un contributo di 1.291.658 euro, e consente di dare una risposta concreta a 140 persone che vivono una situazione di svantaggio legata a una molteplicità di fattori, dalla povertà (Isee inferiore a 9.360 euro) alla disabilità, passando per le vittime di violenza di genere, le vittime di tratta, le vittime di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali, i senza fissa dimora, gli over 45 e tutte le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 (ad esempio invalidi, tossicodipendenti, alcolisti), oltre che ad utenti psichiatrici.

"La selezione per individuare i 100 tirocinanti è partita in primavera. Le domande arrivate sono state 314", ha detto Sulpizio in conferenza. "E ora annunciamo che accedono al progetto Azalea 60 residenti nel Comune di Pescara e 20 residenti per ognuno dei due Ads, 17 e 19. I partecipanti saranno convocati dai partner del Comune per la presa in carico e per valutarne le competenze. Si procederà, poi, al matching tra utenti e aziende. I tirocini di inclusione/ extracurriculari saranno avviati nei primi mesi del 2025, nelle aziende che si sono dichiarate disponibili ad accoglierli (le candidature sono sempre possibili sui siti della Cna Pescara e della Confesercenti Pescara). Per altri 40 partecipanti al progetto Azalea, destinatari di borse lavoro, la valutazione è stata effettuata dalla Asl: si tratta di utenti del Dipartimento di salute mentale, che sono destinatari di borse lavoro psichiatriche e che hanno già concluso la fase dell’orientamento", come annunciato stamani.

Per le 140 borse/tirocini, della durata di 12 mesi, è prevista un’indennità mensile, pari a 600 euro al mese per i tirocini e a 340,69 euro per le borse lavoro. Alla soddisfazione di Masci e Sulpizio si aggiunge quella degli altri comuni partner. “Con questo progetto è stato previsto un periodo maggiore di durata dei tirocini e un incremento dell'importo dell'indennità rispetto al precedente bando di Abruzzo Include”, ha sottolineato De Lellis, “e sono due aspetti da non sottovalutare”. Un ringraziamento “a tutti coloro che hanno contribuito” è arrivato da Rosini perché “si dà voce a chi non ne ha e spero che a queste voci se ne aggiungano altre”. “Un progetto importante per l’inclusione perché la maggiore difficoltà che incontriamo riguarda l’immissione nel mercato del lavoro”, per Evangelista.