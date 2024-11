A Pescara troppe slot machine, un fenomeno fuori controllo

A Pescara il crescente numero di slot machine sta sollevando preoccupazioni tra residenti, associazioni e istituzioni locali. La città, come altre in Italia, affronta un problema diffuso: la proliferazione di sale da gioco e macchinette nei bar, nelle tabaccherie e in spazi dedicati. Questa situazione sta portando a un aumento delle dipendenze legate al gioco d'azzardo, con gravi conseguenze sociali ed economiche.

Secondo i dati recenti, il gioco d’azzardo a Pescara è in forte aumento, con un’impennata di denaro speso in macchinette e scommesse. La presenza massiccia di slot machine è particolarmente visibile nelle periferie e nelle aree a basso reddito, dove il gioco rappresenta spesso una falsa speranza per chi vive situazioni di difficoltà economica. Tuttavia, i costi di questa “illusione” ricadono sulle famiglie, che si trovano a dover fronteggiare problemi finanziari aggravati dalla dipendenza.

Le associazioni locali chiedono interventi immediati per regolamentare il fenomeno, proponendo limiti più severi al numero di slot machine e un maggiore controllo sulle autorizzazioni. "Il gioco d’azzardo non è solo una questione di economia, ma di salute pubblica", sottolineano gli esperti, evidenziando come la ludopatia sia ormai riconosciuta come una vera e propria patologia.

Il Comune sta valutando misure per contrastare il problema, tra cui una riduzione delle licenze e una maggiore sensibilizzazione sul tema. Tuttavia, la strada verso una soluzione definitiva è lunga, complicata da interessi economici legati al settore. Nel frattempo, la città si interroga su come proteggere i più vulnerabili da un fenomeno che rischia di trasformarsi in una vera emergenza sociale.