Garante dei detenuti Scalera visita il carcere di San Donato

Primo impegno ufficiale per la nuova garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, che si è recata in visita alla Casa circondariale 'San Donato' di Pescara. "Cortese ed esaustivo il dialogo con la direttrice Armanda Rossi, la comandante Miriam Di Desidero e le educatrici Rina Pisano e Sonia Malatesta", ha dichiarato Scalera, aggiungendo che "di certo il problema del sovraffollamento è prioritario in quanto questo carcere, che è concepito per 276 detenuti, a oggi ne accoglie ben 452, ben oltre la soglia tollerabile fissata a 368 unità. A ciò si aggiunge la carenza di organico, che rende il problema ancora più grave".

"Nonostante tutto - ha proseguito la Garante - si lavora per programmi interessanti, tra tutti il progetto 'Opportunitas' che tra le sue attività prevede l'insegnamento della manutenzione del verde, la coltivazione dell'orto e l'apicoltura; si punta alla riapertura di settori chiusi per messa a norma, alla formazione maggiormente professionalizzante dei detenuti in vista del loro reinserimento nella società. Per raggiungere questi importanti obiettivi - ha concluso Scalera - resta fondamentale rafforzare la rete tra le istituzioni".