Montesilvano sempre più sicura: siglato protocollo d’intesa Comune-Prefettura

Si è svolta presso la Prefettura una cerimonia di grande rilevanza per la comunità di Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis, insieme al Prefetto Flavio Ferdani e al Questore Carlo Solimene, alla presenza del Comandante della Polizia Locale Nicolino Casale, ha sottoscritto un importante protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare ulteriormente la sicurezza urbana nel territorio comunale. Grazie a questo accordo, Montesilvano sarà dotata di un moderno sistema di videosorveglianza che contribuirà a prevenire e contrastare atti vandalici e reati, garantendo una maggiore tranquillità ai cittadini.

“Ringrazio sentitamente il Prefetto Flavio Ferdani e il Questore Carlo Solimene per la loro preziosa collaborazione e per l’attenzione che riservano alla nostra città. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per rendere Montesilvano ancora più sicura,” ha dichiarato il sindaco. “Sono certo che questo nuovo sistema di videosorveglianza, insieme all’impegno costante delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, contribuirà a migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini”.