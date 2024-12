Dispersi sul Gran Sasso, sospese le ricerche

Le squadre del Cnsas e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono ancora ferme nel piazzale di Fonte Cerreto, località di partenza della funivia del Gran Sasso che conduce in quota a Campo Imperatore.

Erano in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo per poter raggiungere i due alpinisti della provincia di Rimini bloccati da ieri in un canalone sul Gran Sasso; il tempo, però, è in peggioramento e per il momento non è possibile sapere quando le operazioni potranno riprendere.

Si ritenterà un avvicinamento ai due alpinisti appena sarà possibile far operare i soccorritori in condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, riferisce la Tgr nell'edizione del tg delle 14, sono arrivati in Abruzzo i familiari dei due dispersi. Ieri erano stati gli stessi alpinisti a chiedere aiuto dal Gran Sasso, facendosi localizzare, dopo essere scivolati verso la Valle dell'Inferno mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande. Subito erano iniziate le operazioni di soccorso, interrotte nella notte, riprese questa mattina e poi di nuovo interrotte, prima di mezzogiorno, a causa del netto peggioramento delle condizioni meteo e dell'impossibilità, per i soccorritori, di procedere in condizioni di sicurezza.

(Ansa Abruzzo)