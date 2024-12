Montesilvano: pubblicate le graduatorie provvisorie ERP 1/2023

L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ha reso pubbliche le graduatorie provvisorie relative al bando ERP 1/2023 per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le graduatorie sono consultabili all’Albo Pretorio dell’Azienda e del Comune di Montesilvano. Tutti gli interessati possono presentare opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Le opposizioni, redatte in carta legale, devono essere inviate alla Commissione ERP presso la sede dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali – Palazzo Baldoni.

L’assessore alle Politiche Sociali e Famiglia, Corinna Sandias, dichiara: "La pubblicazione di questa graduatoria rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione del diritto all'abitazione, un pilastro fondamentale per il benessere e l'inclusione sociale. Essere riusciti a garantire in tempi così brevi una risposta concreta alle esigenze abitative dei nostri cittadini è motivo di grande orgoglio, perché oltre ad essere un segnale positivo, rappresenta un significativo passo avanti verso il raggiungimento di una maggiore giustizia ed equità sociale. In qualità di assessore alle Politiche sociali e famiglia, di concerto con l’amministrazione, continueremo a investire risorse e energie per ampliare l'offerta di alloggi per sostenere le famiglie in difficoltà, costruendo una comunità sempre più coesa e solidale e assicurando sempre più il diritto per tutti ad un’abitazione dignitosa e contribuendo al benessere dell’intera collettività."

Il sindaco Ottavio De Martinis aggiunge: "Sono estremamente soddisfatto della tempestività con cui è stata pubblicata la graduatoria. Questo risultato è la dimostrazione concreta del nostro impegno per una pubblica amministrazione efficiente e trasparente. Garantire ai nostri cittadini l'accesso ai servizi in tempi rapidi è un obiettivo primario della nostra amministrazione. Continueremo a lavorare senza sosta per semplificare le procedure e migliorare i servizi offerti, perché ogni cittadino merita di essere trattato con equità e dignità. La pubblicazione della graduatoria è un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il sistema delle politiche abitative, introducendo nuove misure e strumenti per garantire l'accesso all'abitazione a tutti i cittadini, senza distinzioni. Il nostro obiettivo è quello di costruire una città inclusiva, dove ognuno possa sentirsi a casa".

Per maggiori informazioni e chiarimenti gli utenti possono rivolgersi al Punto Inclusione Sociale, presso l’Ufficio Politiche Abitative in via San Domenico 28, oppure per telefono ai numeri 085 9048760 e 375 5590680.