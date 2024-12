Pignoli al pranzo dei clochard ospiti della cittadella dell'accoglienza

"Quello appena vissuto è stato un Natale speciale al fianco degli ultimi, delle persone che soffrono e di coloro che non hanno il calore della famiglia soprattutto in questi giorni di festa che per noi che siamo più fortunati, sono forieri di gioia e felicità. Per questo proprio oggi 25 dicembre, assieme a mia moglie Patrizia sono stato a servire il pranzo presso la Cittadella dell'Accoglienza di via Alento che è gestita dalla Caritas Diocesana di Pescara-Penne".

Così l'assessore comunale all'Ascolto del Disagio Sociale, Massimiliano Pignoli, che ha voluto raccontare una giornata particolare.

“È stata un'emozione incredibile servire i pasti ai senzatetto che vivono nella nostra città - aggiunge Pignoli - Essere al fianco dei volontari della Cittadella che ogni giorno si occupano di queste persone che non hanno una casa e spesso una vera famiglia, mi ha regalato una grande gioia. Un'emozione unica impagabile che non pensavo potesse colpirmi così tanto. Vedere queste persone, uomini e donne, giovani e meno giovani avere un pasto caldo e qualche ora di svago nel giorno di Natale non ha prezzo. Persone che ci hanno voluto dire grazie solo con i loro sguardi, con i loro sorrisi, senza dire una parola. Siamo noi anzi che dobbiamo dire loro grazie per la dignità con cui affrontano le difficoltà quotidiane e oggi, nel giorno di Natale servire loro il pranzo e mangiare con loro è stato il più bel regalo che noi potessimo ricevere”.

Ma non è tutto: