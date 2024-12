Al Piccolo Teatro Orazio Costa in scena i "Controcanti di Natale"

Nuovo appuntamento venerdì 27 dicembre alle 21,15 con la seconda stagione teatrale del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, intitolata “Il teatro delle parole”. La direzione artistica è dell’attore Domenico Galasso (foto), che ha fondato e dirige la struttura.

Lo spettacolo in cartellone domani sera si intitola “Controcanti di Natale”. Un melange di testi letterari contrassegnati da uno spirito alternativamente natalizio. La forza evocativa della parola procederà in una narrazione di volta in volta appassionata, lucida, moderna, mai canonica della festa.

Tanto tempo fa, dicono, tre re, seguendo una stella, fecero un lungo, lunghissimo viaggio da Oriente a Occidente. A Betlemme, dicono, si fermarono davanti a una grotta. Noi per una distrazione, probabilmente, credendo di seguitare la strada dei re abbiamo, invece, proseguito diritto, diritto, sempre diritto. Siamo occidentali, ora. Disorientati.

La prova è in questi racconti, al centro dell’appuntamento di domani sera al Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara. Una protesta contro il clangore del Natale, variamente sofferto secondo le diverse latitudini, longitudini, sensibilità… Un malessere vissuto, pensato, taciuto, confessato, scritto, cancellato, respirato, deglutito, vomitato, suonato, muggito, ragliato, danzato, che inventa la sua medicina rifacendo il percorso al contrario. Sperando di poter trovare una nuova stella, un nuovo Oriente.

E i tre re? I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Oooh.Events ma anche direttamente al botteghino. È vivamente consigliata la prenotazione. Biglietto intero 15 € - ridotto 12 €. Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio Whatsapp o chiamare al 351-5566694.