Concerti Subsonica e Alfa, scattano le prime modifiche alla viabilitÃ 

In vista dei grandi eventi organizzati dal Comune per fine anno, vale a dire i concerti dei Subsonica, il 31 dicembre, e di Alfa, il primo gennaio, è stata firmata l'ordinanza che disciplina la viabilità. I primi divieti sono scattati questa mattina, per consentire l'allestimento del palco nell'area di risulta dell'ex stazione, dove si terranno i due appuntamenti.

Nel dettaglio, dalle ore 6 di oggi vige il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata su parte del terminal bus destinata all'allestimento dell'area palco. Tale area sarà debitamente recintata. Vengono inoltre autorizzati gli autobus i cui stalli di sosta rientrano nell'area occupata dal montaggio del palco, a sostare temporaneamente il più vicino possibile al margine destro (lato mare-Pinetina) della carreggiata del terminal bus, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Gli altri divieti scatteranno nei prossimi giorni.