Blasioli: "Verrà finanziata l’intera graduatoria della vita indipendente"

“La sessione di bilancio inizia subito con una vittoria di civiltà. Verrà finanziata l’intera graduatoria della vita indipendente: disabili gravi che aspettavano questo contributo dal gennaio 2024. Un sentito ringraziamento alla Cgil Abruzzo”. Così sui social il vice presidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, nell'annunciare le ultime importanti novità in materia di vita indipendente. Al presidio era presente, tra gli altri, il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, che ha espresso soddisfazione per questo risultato.

"E' indispensabile - hanno ribadito il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e lo stesso Ferrante, che è anche responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità - reperire quelle risorse, che dovranno aggiungersi ai 2 milioni promessi e agli 850mila euro già stanziati, per un totale di circa 6 milioni di euro, necessario per finanziare tutte le istanze". Una protesta che è arrivata a toni importanti: "Resteremo qui - hanno detto alcuni manifestanti - pronti anche allo sciopero della fame e della sete ad oltranza".

A loro ha replicato l'assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, che è tornato a incontrare i rappresentanti delle associazioni assicurando che anche quest'anno si darà copertura integrale alla graduatoria di vita indipendente. "Grazie all'impegno della giunta Marsilio - ha ribadito in una nota - tutti coloro che hanno presentato domanda riceveranno i benefici. Il lavoro svolto dal presidente Marsilio ha moltiplicato per dieci i contributi erogati e le persone assistite. Si è quindi passati da 2.170.000 euro erogati durante la legislatura 2015-2018 ai 12 milioni 373 mila euro della prima legislatura Marsilio, a cui si aggiungono i 5.946.600 euro per il 2024, che consentiranno la totale copertura delle istanze, che sono state 680 contro le 66 che copriva la giunta di centrosinistra".