Doni ai piccoli pazienti dell’ospedale da una delegazione di Fratelli d'Italia

Una delegazione di Fratelli d’Italia Pescara, capitanata dall’on. Guerino Testa, dal coordinatore provinciale Stefano Cardelli, dal candidato al coordinamento cittadino Andrea Cocchini, dal capogruppo in consiglio comunale, Roberto Carota, e dalla presidente del dipartimento provinciale Pari opportunità, Domenica Sangiorgio, ha consegnato questa mattina, giorno dell’Epifania, tanti doni per i piccoli pazienti dei reparti di terapia intensiva neonatale, oncoematologia e pediatria dell’ospedale.

“Un appuntamento per noi immancabile, da diversi anni – ha detto il deputato Testa – rivolto principalmente a tutti quei bimbi che non possono essere a casa per le feste più belle dell’anno”.

“Ogni anno è una grande emozione – ha commentato Cardelli – ed è per noi un dovere ed un onore poter contribuire a strappare un sorriso ai tanti bimbi che sono in cura, con l’auspicio che possano presto, tutti, tornare a vivere appieno la loro vita”.

“Dai bimbi ai nonni – ha aggiunto Sangiorgio – che già ieri, nella casa di riposo Santa Maria Ausiliatrice a Montesilvano, dove abbiamo proposto la Tombolata della Befana, hanno ripagato il nostro piccolo gesto con un affetto ed un entusiasmo quasi inaspettati. Una risposta dal valore inestimabile che conferma quanto sia importante, anche in questo periodo, mettere al centro chi vive condizioni di difficoltà o solitudine. Tengo a ringraziare Elisabetta Scarfagna e Antonio De Marco, rispettivamente responsabili dei dipartimenti Famiglia e Anziani e Pensionati della provincia di Pescara, per il fattivo contributo anche nella raccolta dei doni”.

“Nulla di quanto stiamo riuscendo a fare in questi giorni – hanno concluso Testa e Cardelli – sarebbe stato possibile senza la presenza ed il prezioso impegno dei nostri dipartimenti, degli amministratori, dirigenti e membri del partito, uniti da uno spirito solidale che ci rende orgogliosi”.

Presenti questa mattina anche gli assessori comunali, Zaira Zamparelli, Alfredo Cremonese e Cristian Orta, ed i consiglieri Giuseppina D’Angelo e Loris Mazzioli. Domani, 7 gennaio, la delegazione FdI tornerà nell’ospedale civile, alle ore 12, per far visita ai bimbi del reparto di neuropsichiatria infantile; l’8 alle ore 16,30 nella ‘Casa di Cristina’, in via Adige a Montesilvano, e alle ore 18 in ‘Casa la Rosa’ a Santa Teresa di Spoltore; infine il 9 gennaio, si recherà a ‘Casa Agbe’ a Pescara, alle ore 17,30.