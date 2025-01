I Rangers: "Pescara-Rimini Ã¨ la partita di BubÃ¹"

"Sabato non è soltanto Pescara-Rimini, sabato è la partita di Bubù. Quest’anno non faremo il solito invito a riempire la Curva, quella Curva che porta il Suo nome; essere presenti è un dovere morale di chi ha il biancazzurro nelle vene, è

un dovere venire ad omaggiare chi ha scritto, insieme a pochissimi altri, la storia del tifo pescarese. Deve venire da dentro la voglia di riempire quei gradoni, sventolare sciarpe e bandiere ed urlare il Suo nome fino al cielo in modo da fargli sentire che i suoi ragazzi, la sua gente, la sua città non lo dimenticheranno mai… Noi c’abbiamo Bubù".

Così in una nota i Pescara Rangers in vista della partita tra Pescara e Rimini che si giocherà domani pomeriggio allo stadio Adriatico.