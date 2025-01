Pubblicato il bando del Comune per finanziare interventi sul verde, disponibili 50mila euro

È stato pubblicato oggi, sul sito Internet del Comune di Pescara, il bando a sportello (che si concluderà con l'esaurimento delle risorse), aperto a tutti, per finanziare interventi di micro-forestazione urbana in aree private e pubbliche per contrastare i cambiamenti climatici.

Il bando, che ha una dotazione per la città di Pescara pari a 50mila euro, rientra nel progetto LIFE+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea, che vede in campo un partenariato guidato dalla Regione Abruzzo (capofila) e al cui interno figurano anche Legambiente onlus, Università di Camerino, Res Agraria srl. Insieme al Comune di Pescara figurano nel partenariato anche altri Comuni della costa adriatica e cioè Silvi, Ancona e San Benedetto del Tronto (la somma complessiva a disposizione è di 300mila euro).

I contenuti del bando, già pubblicizzati dal Comune nel corso di un infoday che si è svolto all'Aurum il 12 dicembre 2024, vengono ricordati dall'assessore comunale al Verde Cristian Orta che si rivolge a tutti gli interessati, pubblici e privati, "chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti nella implementazione del verde nel capoluogo adriatico e quindi ad impegnarsi nel miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. Il Comune, da parte sua, sta investendo molto sul verde", ricorda l'assessore sottolineando che "un milione di euro sarà destinato alla piantumazione di nuovi alberi".

Per quanto riguarda il bando, possono presentare una richiesta di finanziamento enti parco, soggetti del terzo settore, soggetti economici e altri stakeholder locali pubblici e privati che potranno presentare al massimo due proposte da realizzare in città.

Gli interventi ammessi al finanziamento sono:

* Forestazione e micro-forestazione in aree private (commerciale, grandi aziende, condomini, parrocchie, etc.);

* Forestazione e micro-forestazione in aree pubbliche (nuovi parchi, aree di pertinenza di edifici pubblici, aree portuali, etc.);

* Riqualificazione, riforestazione e rinfoltimento aree verdi esistenti - areali, lineari e/o puntuali;

* Restauro del patrimonio arboreo monumentale - ville storiche e pinete costiere;

* Creazione di spazi dedicati ad uso collettivo - orti urbani, giardini didattici e tematici etc.

E' sollecitato, poi, il coinvolgimento delle comunità locali attraverso altre attività e cioè:

● Attivazione di percorsi di collaborazione con istituti scolastici, in particolare agrari;

● Creazione e potenziamento di vivai forestali pubblici;

● Attivazione di accordi di collaborazione tra vivai (pubblici e privati) e enti pubblici per la fornitura di materiale vegetale autoctono;

● Attivazione di protocolli di collaborazione pubblico-privati per la gestione delle aree verdi (patti di collaborazione, gestione beni comuni, sponsorizzazione, scomputo, compensazioni, baratto amministrativo, adozione di alberi e foreste, etc.).

Il contributo minimo concedibile per ciascun intervento è di 5.000 euro. Il contributo attribuito, è concesso nella misura massima del 50 - 80% del totale (a seconda che il beneficiario sia rispettivamente un soggetto economico o un Ente Parco/soggetto del terzo settore). Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere una quota di co-finanziamento garantita dal beneficiario.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla firma della convenzione relativa all'erogazione.

Sono tutte attività, quelle indicate nel bando, in coerenza con le linee di intervento del Documento Strategico del Contratto Interregionale di Forestazione Urbana della città costiera del Medio Adriatico - Abruzzo e Marche del progetto Life+ A_GreeNet, firmato anche dal Comune di Pescara.

Tutti i dettagli sono sul bando: https://www.comune.pescara.it/node/10638