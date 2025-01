Arte e mestieri, nuova attività gratuita per ragazzi con il progetto Talent Garden

Una nuova attività, una fucina creativa per esprimere emozioni e sentimenti per scoprire attitudini e abilità, una nuova opportunità per i ragazzi dai 10 ai 17 anni che prendono parte a “Arte e mestieri”, il laboratorio gratuito che l’associazione “Deposito Dei Segni” ha avviato nell’ambito di “Talent Garden”, progetto selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il corso si svolge ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30, nella struttura all’interno del parco dell’Infanzia di via Tavo 161, dove si svolgono anche attività sportive, ricreative, culturali e di orientamento rivolte ai minori.

“Il laboratorio di pedagogia teatrale e artistica ‘Arti e mestieri’ ha come focus la manualità che favorisce lo sviluppo e il mantenimento delle abilità di base, delle abilità cognitive e delle abilità sociali – spiega Cam Lecce del ‘Deposito dei Segni’ – Le attività di manipolazione, fuoco d’attenzione creativa, offrono un nutrito numero di stimoli ed esperienze che legano la produzione di disegni, forme, manufatti e altro alla gratificazione personale in una dimensione socializzante. Promuovono armonia fra corpo-mente e nella relazione con gli altri. Questo fare creativo manuale è occasione per scoprire abilità nascoste, attitudini, interessi culturali, facilita l’approcciarsi all’arte e alla cultura attribuendogli un significato e, infine, promuove stimoli per possibili orientamenti professionali”

Le attività sono così strutturate:

1- Trasformare le lettere del proprio nome e raccontare la storia che nasce dalla estraneazione delle singole lettere;

2- Le linee e i campi: strumenti per comporre e decomporre forme, volumi e spazio;

3- Il volto e lo specchio: linee e i campi per disegnare e dipingere l’immagine riflessa;

4- Il viso e i suoi volumi;

5- La sagoma del proprio corpo e il collage autobiografico;

6- La foto del proprio viso: linee, campi e colore per evidenziare i propri tratti somatici;

7- Il viso come espressione di sentimenti: emozioni da disegnare e colorare;

8- Autorappresentazione di se stessi: modellare maschere e teste in creta.

Il laboratorio è ideato e condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert dell’Associazione Deposito Dei Segni ETS.

L’Associazione Deposito Dei Segni ETS, attraverso i linguaggi artistici promuove la solidarietà sociale e diffonde la cultura e l’arte nelle forme di arti drammatiche e performative, visive, plastiche, letterarie, musicali, multimediali, teatro sociale e di comunità per la fruizione popolare delle arti e della cultura accessibili a tutti. Promuove il teatro, l’arte e la cultura come valori, orizzonti e strumenti per la diffusione e la salvaguardia dei diritti umani, l’istruzione di tutti i bambini e le bambine, per la parità di genere, per la promozione di una educazione alla pace, per la diffusione del pensiero ecologico solidale, per la salvaguardia dell’ambiente, per la formazione dello spettatore attivo, consapevole e critico culturalmente e civicamente.