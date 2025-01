Giornata della Memoria, consegnate le onorificenze in ricordo dei deportati

“La memoria della Shoah, così come il ricordo della tragedia delle Foibe, è un dovere istituzionale e umano irrinunciabile, una memoria che va trasmessa, raccontata, narrata, mostrata in tutto il suo realismo pensando a quanti drammi simili ancora oggi continuano a imperversare nel mondo. Nessuno scontro politico può scegliere la via dell’eccidio e dello sterminio quale soluzione a contrapposizioni che possono e devono trovare altri canali di mediazione, esattamente come emerso lo scorso ottobre durante il G7 di Pescara dove il Ministro Tajani è riuscito a trovare una via di dialogo sul tema Gaza”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che oggi ha partecipato alle Cerimonie della Giornata della Memoria. Primo appuntamento nella Sala della Prefettura per la consegna delle onorificenze alla memoria dei deportati nei campi di concentramento, riconoscimenti consegnati agli eredi dei militari. Quindi dinanzi al Palazzo comunale per la deposizione della Corona d’alloro ai Caduti.

“Inevitabile l’emozione nell’ascoltare racconti, parole, nel vedere gli occhi lucidi di quei figli ormai adulti e con i capelli bianchi che ancora oggi continuano a tramandare la memoria di padri partiti in guerra e deportati nei lager – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Ragazzi partiti a 25 o 30 anni, per non tornare o, nei rari casi in cui sono sopravvissuti, portando per sempre nel cuore una ferita insanabile per quanto i loro occhi hanno visto e vissuto. Pescara e la sua provincia hanno pagato il proprio tributo a quel periodo buio della storia, ed è nostro dovere far sì che i nostri ragazzi conoscano quel passato da cui occorre prendere le distanze con coscienza e consapevolezza, scegliendo sempre la via della pace, del confronto democratico e della dialettica”.