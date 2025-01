Politiche giovanili, il Comune seleziona 10 Youth Worker e 30 Giovani Neet

Sono due gli avvisi pubblici del Comune di Pescara rivolti ai giovani interessati a partecipare al progetto “TEENace-Link connettiamo i giovani al futuro”. Dei 40 Neet (coloro che non studiano, non lavorano e non si stanno formando), il Comune intende individuare 10 giovani che avranno il ruolo di tutor e 30 giovani da formare. L’iniziativa è stata presentata nella sala della Giunta comunale di Palazzo di Città, dal sindaco, Carlo Masci, dall’assessore comunale con delega alle Politiche giovanili, Patrizia Martelli, e dalla responsabile del Servizio Promozione dello Sport e Politiche Giovanili, Roberta Pellegrino. All’incontro con la stampa hanno partecipato, in rappresentanza dei partner del progetto, Roberta Lazzari, di Arci Pescara, e Luisa Del Greco, di Movimentazioni Aps. Il progetto TEENace è finanziato dall’Anci nazionale e attuato in collaborazione con partner del terzo settore, Arci – comitato provinciale di Pescara, Movimentazioni Aps, Istituto Mecenate, Confesercenti, Ecipa Abruzzo, T.E.S. e Webshop.

Il primo avviso, con scadenza per la presentazione delle domande fissate al 10 febbraio 2025, è rivolto ai Youth Workers (questo è il link https://www.comune.pescara.it/node/10682) : si cercano giovani laureati, inoccupati o disoccupati, con un’età compresa tra i 25 e 35 anni, da formare attraverso percorsi di orientamento utili ad acquisire competenze necessarie a lavorare con i giovani Neet e con il compito di affiancare proprio i Neet attraverso l’ideazione di proposte progettuali e l’accompagnamento nel mondo del lavoro. Ai 10 Youth Workers verrà corrisposta una premialità pari a 2.300 euro lordi. Il secondo avviso (questo il link https://www.comune.pescara.it/node/10686 ) è finalizzato all'individuazione dei 30 giovani Neet e il termine ultimo per la presentazioni delle domande è il 17 febbraio prossimo. Vi potranno prendere parte i giovani con un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, non impegnati in percorsi di studio o lavoro.

Ai 30 ragazzi verrà proposto un progetto finalizzato all’attivazione di percorsi formativi o di orientamento al lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le attitudini e capacità di ognuno, aiutandoli a superare fragilità e ostacoli. I giovani selezionati che completeranno il progetto, della durata di circa 5 mesi, riceveranno una premialità di 700 euro lordi. Il progetto prevede che i giovani si impegnino in percorsi di formazione e orientamento e di formazione professionalizzante per acquisire le competenze di base su temi specifici quali competenze digitali, digital e web marketing. Una fase, quella dell’individuazione dei giovani, che costituisce la seconda parte del progetto TEENace, il quale ha visto come prima azione la ricerca volta a conoscere e approfondire il fenomeno dei NEET sul territorio attraverso la somministrazione di un questionario, con il quale sono stati raggiunti più di 1000 giovani.

«Abbiamo ascoltato le esigenze dei giovani – ha fatto notare il primo cittadino, Masci, nel corso del suo intervento – le loro necessità, i loro desideri e le loro speranze. Attraverso il Comune di Pescara ora un numero nutrito di giovani con il progetto TEENace potrà avvicinarsi al mondo del lavoro. Attraverso questo avviamento si permetterà ai giovani di valutare quali siano le loro idoneità, i loro talenti e le loro possibilità professionali. Questo è uno dei progetti che ci interessa di più», ha concluso il sindaco Masci.

L’assessore Martelli ha ricordato che TEENace «è un progetto attuato con i partner del Terzo settore. L’amministrazione comunale – ha proseguito Martelli – attraverso il mio assessorato vuole dare una chance, una possibilità ai nostri ragazzi, i quali rappresentano il nostro futuro. I giovani devono avere l'opportunità di seguire dei corsi di formazione e dei tirocini anche con il supporto di tutti gli enti del Terzo settore. Il mio assessorato, per questo, ha dedicato una specifica struttura, quella delle Politiche giovanili».

Per la responsabile del Servizio Promozione dello Sport e Politiche Giovanili, Pellegrino, TEENace «è un progetto davvero innovativo, poiché da tempo abbiamo cercato di intercettare quanti più giovani possibili. È stato fondamentale – ha sottolineato Pellegrino – aprire questo spaccato anche sul mondo del lavoro, in quanto abbiamo rilevato che questo è l’interesse principale dei giovani dopo i 18 anni. Speriamo, con questo progetto, di creare una buona prassi». Le domande per partecipare alle selezioni andranno inviate al Comune, entro i termini prefissati, attraverso o una posta elettronica certificata, o una ordinaria con raccomandata, o, infine, con la consegna a mano del plico all’ufficio Protocollo dell’Ente.