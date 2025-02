Vertice tra leader UE sulla difesa con rappresentanti Nato organizzato da Pomilio Blumm

Una firma abruzzese nell'organizzazione del vertice a Bruxelles dei 27 leader dell'Unione Europea, ai quali si uniranno il primo ministro britannico, Keir Starmer, e il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte. L'incontro di oggi al Palais d'Egmont, dedicato alla difesa e sicurezza europea, è curato da Pomilio Blumm, l'agenzia leader della comunicazione istituzionale.

«La pace in Europa dipende dal conseguimento, da parte dell'Ucraina, di una pace globale, giusta e duratura. Il contesto geopolitico, segnato anche dalla situazione in Medio Oriente, continuerà a porre sfide nel prossimo futuro», si legge nella lettera d'invito del presidente del Consiglio Europeo, António Costa. «Lo scopo di questa riunione è preparare il terreno per le decisioni che dovremo adottare e fornire orientamenti alla Commissione e all'alta rappresentante in vista dell'elaborazione di un libro bianco sul futuro della difesa europea che verterà sulle iniziative congiunte in materia di difesa e sulle risorse necessarie per svilupparle», si legge ancora nella missiva.

Per Pomilio Blumm, il 2025 prosegue nella scia dei grandi appuntamenti internazionali, con la società guidata da Franco Pomilio chiamata a seguire l'organizzazione dei vertici ministeriali del G7 in tutta Italia, tra cui quello di Pescara svoltosi all'Aurum lo scorso ottobre. «Abbiamo affrontato una sfida particolarmente complessa sotto molti punti di vista – spiega Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm – non ultimo il cambio di location deciso a pochi giorni dallo svolgimento del vertice con tutti i leader dei Paesi dell'Unione Europea, tra cui il premier italiano Giorgia Meloni».

Dopo aver chiuso il 2024 con una crescita del 18% del fatturato e aver conquistato vari riconoscimenti in ambito nazionale in tutte le principali classifiche di crescita stilate dai quotidiani economici, come quella de "Il Sole 24 Ore" o quella di "Repubblica Affari & Finanza", Pomilio Blumm ha appena concluso il lancio dello spot con Jannik Sinner realizzato per pasta De Cecco. Il filmato è stato trasmesso durante gli Australian Open, torneo vinto proprio dal numero uno del tennis mondiale protagonista della campagna pubblicitaria.