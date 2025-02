“Petra canta Brecht – Omaggio a Milva” al Massimo venerdì 14 febbraio

Petra Magoni, una fra le cantanti italiane più eclettiche, creative e comunicative degli ultimi vent’anni. Andrea Dindo, pianista classico di caratura nazionale e internazionale, nonché fine direttore d’orchestra. Venerdì 14 febbraio alle 21:00, al Teatro Massimo di Pescara, in occasione della stagione concertistica 2024-2025 a cura della Società del Teatro e della Musica “L. Barbara”, condivideranno il palco nel progetto intitolato Petra canta Brecht – Omaggio a Milva. La “Pantera di Goro”, famoso soprannome di una tra le cantanti italiane più iconiche degli ultimi cinquant’anni, incontrò un gigante del teatro come Giorgio Strehler nel 1995.

Da lì nacque un felice sodalizio artistico che vide protagonista la “Rossa” (altro soprannome di Milva) nell’interpretazione de “L’Opera da Tre Soldi” di Kurt Weill, autore delle musiche, su libretto di Bertolt Brecht. Petra canta Brecht – Omaggio a Milva è un toccante viaggio in parole e note volto a entrare nei meandri più profondi di un’umanità desiderosa di emancipazione. Una denuncia in musica narrata e descritta da due artisti dall’animo nobile, da cui emerge l’urgenza del poeta tedesco Brecht di condannare una società caratterizzata da una totale assenza di valori morali e contraddistinta da una violenza inaudita. Un concerto arricchente non solo dal punto di vista artistico, ma anche sul piano umano.