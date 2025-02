"Abruzzo Regione del Benessere", prime certificazioni consegnate

L'Arpa Abruzzo. Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente ha consegnato le prime sei certificazioni "Abruzzo Regione del Benessere" alle strutture ricettive e ristorative che hanno aderito ai criteri stabiliti dal disciplinare regionale.

"L'importante riconoscimento - si legge sull'Ansa - è stato conferito dall'agenzia ambientale, nella veste di soggetto attuatore del progetto multidisciplinare "Abruzzo Regione del Benessere", nel corso di un convegno che si è tenuto all'interno dello stand allestito dalla Regione Abruzzo alla BIT-Borsa internazionale del Turismo a Milano. L'iniziativa, volta ad innalzare gli standard di qualità e sostenibilità ambientale delle strutture ricettive e ristorative abruzzesi, rappresenta un tassello importante nella costruzione di un'offerta turistica sempre più competitiva e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale abruzzese.

In particolare, il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alle aziende che hanno mostrato attenzione alla protezione dell'ambiente, capaci di valorizzare la qualità del servizio offerto in un'ottica di efficientamento energetico ed in grado di valorizzare le specificità e le bellezze naturali del territorio, al fine di connotare la loro offerta turistico-ricettiva in chiave sostenibile.

Al convegno hanno preso parte l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario, il direttore tecnico di Arpa Abruzzo, Massimo Giusti, il direttore amministrativo dell'Agenzia ambientale, Raimondo Micheli, e Massimo Desiati, già componente del gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida per la certificazione.

Molteplici i criteri ai quali le strutture si sono dovute uniformare, tra cui la rimozione delle barriere architettoniche, l'attenzione alla manutenzione periodica di impianti e apparecchiature, l'adozione di sistemi di efficienza energetica, la riduzione dei consumi di metano, energia elettrica e acqua, la proposta di menu con prodotti tipici locali e biologici, l'utilizzo di metodi di cottura a ridotto contenuto di grassi.

Le sei aziende certificate sono Don Antonio Glamping Village a Giulianova, Pineto Beach Village & Camping, Duca Amedeo Camping Village a Martinsicuro, Casa D'Angelo a Fara Filiorum Petri, BiciGrill Abruzzo a Città Sant'Angelo e Ruggio Restaurant & Bar, a Pineto.