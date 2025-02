Mense scolastiche, Tar Abruzzo respinge ricorso proposto dalla Serenissima Ristorazione

Il Tar Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dalla Serenissima Ristorazione spa per annullare l’affidamento in concessione, da parte del Comune di Pescara, del servizio di refezione scolastica al costituendo Rti Elior Ristorazione spa – Sh Gestioni, avvenuto il 12 ottobre 2023. Il Tribunale amministrativo – presidente Paolo Tassoni – ha dichiarato inoltre inammissibile il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicataria.

“Sono molto contenta”, commenta l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti (foto), “per il risultato del procedimento amministrativo che ha dato ragione al Comune sottolineando il buon operato dell’Ente, la scelta giuridica adeguata, il rispetto dei parametri di bando e stabilendo il passaggio del servizio di refezione alla nuova società. Sono stati mesi impegnativi nei quali gli uffici, che ringrazio, hanno lavorato molto bene e gestito la refezione senza mai permettere che alcun minimo disagio potesse essere arrecato agli studenti e quindi alle famiglie. Il servizio di refezione infatti non è stato mai interrotto pur avendo dovuto prorogare la concessione esistente (alla Serenissima) secondo il principio dello stand still processuale in attesa della pronuncia giudiziale. L’offerta della società vincitrice è all’insegna della sostenibilità e prevede cibo biologico oltre che, naturalmente, il rispetto dei parametri di nutrizione stabiliti per le diverse fasce d’età per i nostri bambini e adolescenti affinché ogni alimento inserito quotidianamente nel menu sia vario e utile per la migliore crescita psicofisica dei nostri alunni. Il servizio di refezione costituisce, da un lato, una piena integrazione del diritto allo studio, garantendo agli studenti un servizio di altissima qualità nel momento della condivisione del pasto che rappresenta uno spazio di massima condivisione sociale, dall’altro attuazione e rispetto del diritto alla salute poiché, come ormai noto, nutrirsi bene significa fare prevenzione rispetto alle varie patologie che possono presentarsi nel corso della vita”.

"Il Tar", commenta il sindaco Carlo Masci, "ha validato il lavoro della commissione, un lavoro difficilissimo che è stato ritenuto pienamente legittimo dai giudici amministrativi. Con il bando pubblicato a giugno 2022 l’obiettivo del Comune, prosegue il sindaco Carlo Masci, era - e resta ancora oggi - di puntare a un nuovo sistema, incentrato sempre più sulla qualità del servizio da offrire agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, mettendo al primo posto parametri quali la sostenibilità e la filiera corta, prediligendo i prodotti a chilometro zero. Questa è la forza del bando che abbiamo promosso e oggi, a distanza di quasi due anni, si può lavorare affinché la filosofia che abbiamo sposato venga messa in pratica, a favore di chi usufruisce del servizio”.