Villa de Riseis, via libera al progetto esecutivo per la gestione del parco

La giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo relativo alla gestione del Parco Villa De Riseis", uno dei principali spazi verdi della città. Il progetto è stato presentato al Comune dal Consorzio di imprese affidatario della gestione del parco, che comprende Impresa & Sociale Soc. Coop. a r.l., La Nave Soc. Coop. a r.l., Accademia Soccer Società Sportiva Dilettantistica a r.l., che potranno avviare da subito i lavori previsti, per un importo di 421mila euro.

Tra le attività previste ci sono la ristrutturazione del locale adibito a ristorante e degli spogliatoi del campo di calcetto con la messa in sicurezza della recinzione perimetrale e la sostituzione dell'erba sintetica. Per quanto riguarda l'area all'aperto sarà ripristinato il giardino sensoriale e si provvederà alla realizzazione e piantumazione di nuove siepi e alberature, con l'implementazione di giochi e la messa in funzione di quelli esistenti. Saranno poi realizzate nuove pavimentazioni in vari punti e due postazioni di ricarica per bici elettriche, oltre a un nuovo impianto di videosorveglianza. Verrà potenziata l'illuminazione.

Le attività da garantire da parte del gestore riguardano la custodia, la pulizia e la manutenzione del parco. Queste le finalità previste:

- Tutela e promozione dell’inclusione lavorativa dei soggetti fragili, attraverso l’impiego di ragazzi disabili delle cooperative sociali, dei loro tutor e di altri soggetti svantaggiati che saranno parte integrante del percorso progettuale

- Cura, manutenzione e miglioramento estetico e funzionale delle strutture e degli impianti esistenti nel parco

- Cura, manutenzione e miglioramento delle aree verdi, comprese la recinzione, i viali e l’incremento degli impianti di irrigazione e illuminazione

- Messa in sicurezza del parco, per garantire un ambiente fruibile in sicurezza dai cittadini

Il progetto prevede la gestione di tutte le strutture presenti all'interno del parco, e cioè il Ristorante Taverna Caffè Villa De Riseis, il campo da calcetto, lo spogliatoio del campo da calcetto, il giardino sensoriale, l’area giochi, l’area per i cani, il chiosco bar, l’area libera per manifestazioni, spettacoli ed eventi.

“Si tratta di una vera e propria rinascita di questo parco, dopo un periodo di stasi. Un passaggio strategico non solo per questa zona ma per l'intera città – dichiara l’assessore al Verde, Cristian Orta – Gli interventi previsti consentiranno di valorizzare uno dei parchi più amati dai pescaresi, ma anche di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa attraverso un modello di gestione che vede protagonisti anche i soggetti fragili. L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella tutela e nella riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di offrire ai cittadini, grandi e piccoli, un ambiente sempre più accogliente, all'insegna della socialità nelle aree verdi”.

La durata della proposta progettuale è di 15 anni, e il valore della concessione è di 5 milioni e 460mila euro circa.