Carnevale, grande festa dei bambini con la Mascherina d'Argento

“L’appuntamento è per sabato 1 marzo, alle ore 16.30 nell’Auditorium Flaiano, dove aspettiamo tanti bambini per una bellissima festa di Carnevale che si concluderà con l’assegnazione del premio della Mascherina d’Argento al costume più bello e di premi a tutti i partecipanti”. L’invito a partecipare (l’ingresso è gratuito) arriva dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota che ha patrocinato la 57esima edizione della Mascherina d’argento, la cui organizzazione e produzione sono curate dall’Associazione Culturale Internazionale in collaborazione con la Venus Entertainment, sotto la direzione artistica di Ivan Antonio Giampietro.

Sarà il noto conduttore di Rai Uno, Beppe Convertini, a condurre la manifestazione che ha già raggiunto e superato il numero massimo di partecipanti: “Avevamo previsto di fermarci a 40 iscrizioni, ma ne sono arrivate di più e, come per magia, siamo arrivati a 57, che poi coincide con il numero dell’edizione della manifestazione, realizzata quest'anno per la prima volta a Pescara”, dice Giampietro ricordando che anche durante la pandemia la città di Pescara ha voluto supportare la Mascherina d'argento che all'epoca era stata registrata in studio.

“Si annuncia un grande successo e di questo ringrazio il sindaco Carlo Masci e il suo vice Carota che hanno accolto la Mascherina d’Argento a Pescara. Aspettiamo un pubblico numeroso di bambini, in platea, per assistere a un bel pomeriggio di divertimento”.

La madrina di questa edizione è Aurora Di Profio, di Montesilvano, protagonista del programma di Rai Uno The Voice Kids mentre la special guest sarà Chiara Raccosta che detiene il titolo nazionale di Miss Venus 2024. I bambini balleranno con le coreografie di Professione Danza e il pubblico assisterà alle performance di magia e illusionismo del mago Foster. Eventuali offerte saranno devolute in beneficenza all’Aisos, associazione italiana studio osteosarcoma.