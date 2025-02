Pubblicato l'avviso per la nomina dei componenti della Commissione per le Pari Opportunità

Pubblicato sul sito del Comune di Pescara l'avviso per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. La Commissione, si legge nell'avviso, è un organismo permanente con la finalità di contribuire all’effettiva attuazione di principi di uguaglianza e di parità tra cittadini sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, anche mediante l’attuazione di “azioni positive”, nonché di promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini con particolare riferimento alle problematiche legate all’appartenenza ai due sessi, nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità anche nel lavoro.

Fanno parte della Commissione sette elette in Consiglio comunale, che sono componenti di diritto, e gli altri componenti sono 11 esterni, che vanno nominati dal Consiglio e vanno scelti tra candidati proposti da organizzazioni, associazioni e movimenti femminili che svolgano la loro attività in maniera continuativa, non abbiano fini di lucro e siano dotati di uno Statuto (che deve essere prodotto allegato alle candidature). I candidati devono essere in possesso di documentata competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della comunicazione sociale, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali e del territorio, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione.

Ogni organizzazione, prosegue l'avviso, non può presentare più di tre candidature che devono essere corredate dai curricula vitae dei candidati, dai quali risultino le competenze ed i titoli scientifici e professionali posseduti, nonché copia dello Statuto del soggetto proponente. I commissari, che non ricevono emolumenti associati alla carica, sono rieleggibili una sola volta. Le candidature vanno presentate entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 9 aprile 2025, compilando il modulo on line (https://www.comune.pescara.it/node/10729). Non sono previste procedure selettive e l'esito del procedimento sarà pubblicato sulla pagina web del Comune.

"E' partita la procedura per dar vita alla nuova Commissione", dice Maria Luigia Montopolino, capogruppo della Lega. "Posso assicurare che non c'è mai stata alcuna volontà di abolirla, anzi l'attenzione della giunta Masci alle pari opportunità è massima, tant'è che esiste anche un assessorato che si occupa di questo tema ed è in piena attività, anche organizzando incontri e iniziative (ma non è competente sulla composizione della Commissione). Per quanto riguarda la considerazione delle donne, credo sia sufficiente ricordare che il primo cittadino ha scelto come vice sindaco proprio una donna. Sono certa, poi, che l'interesse e l'impegno di ciascuna di noi elette in Consiglio comunale (componenti di diritto della Commissione), sia totale - e lo sia sempre stato in questi mesi, dal momento dell'insediamento - per tutto ciò che riguarda le Pari opportunità, registrando le varie questioni e problematiche meritevoli di attenzione e di intervento da parte del Comune o delle istituzioni più in generale".