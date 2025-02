Ex area di risulta, ok del ministero a tutte le operazioni di bonifica

La bonifica bellica effettuata nella porzione dell'ex area di risulta dove sarà realizzato il terminal bus è stata validata dal ministero. E' arrivata al Comune di Pescara la certificazione del ministero della Difesa - decimo reparto Infrastrutture (Ufficio BCM) - sulla conformità delle operazioni fin qui effettuate nella zona nord, che sono preliminari all'avvio dei lavori di trasformazione dell'ex area di risulta e, in particolare, per quanto attiene a questa porzione, la destinazione è quella di terminal bus. Per quanto riguarda, invece, la parte più a sud, dove sorgerà il parcheggio a silos (800 posti auto), l'attività di bonifica bellica è stata già eseguita e completata e la validazione del ministero era già arrivata nei mesi scorsi. Tutta la bonifica eseguita, quindi, è stata ultimata e ha ricevuto il via libera ministeriale.

"Con l'ultimo documento che abbiamo ricevuto, la commissione di verifica", spiega il sindaco Carlo Masci, "ha attestato la conformità del servizio di bonifica bellica nella zona nord, dando sostanzialmente l'ok all'attività svolta in quell'area, per cui ora si procederà alla rimozione del materiale accumulato, che è stato movimentato proprio per consentire la bonifica. Il prossimo passaggio sarà il trasporto del materiale stesso negli impianti deputati ad accoglierlo. La bonifica", specifica Masci, "non ha fatto emergere la presenza nel sottosuolo di materiale bellico. L'ultima porzione che resta da bonificare è quella interessata al parco centrale, che in questa fase è destinata alla sosta, e sulla quale si procederà in un secondo momento, per evitare di sottrarre altri posti auto alla città", fa notare il primo cittadino.

"Un tassello dopo l'altro prende forma il piano che abbiamo prima immaginato e poi predisposto per dare un nuovo volto a questa parte centralissima della città: una zona che attende da decenni una riqualificazione e che, nonostante questo, è rimasta abbandonata al suo destino dopo il passaggio dell'ultimo treno, nonostante le enormi potenzialità e i tanti progetti che sono stati immaginati dalle amministrazioni che si sono susseguite", commenta Masci.

"Noi abbiamo voluto imprimere una svolta, assumendo un impegno mai assunto da altri prima d'ora, e adesso stiamo attuando tutti i passaggi necessari per fare sì che il nostro programma prenda forma. A fine dicembre 2024 è stato firmato il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato relativo al primo lotto dell'intervento che riguarda la progettazione e realizzazione del parcheggio multipiano da 800 posti e la progettazione del vicino parco centrale di sei ettari (l'area verde sarà realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo). Intanto è stata eseguita la bonifica, per valutare le condizioni del terreno dove eseguire l'intervento. Dall'altra parte delle lamiere che circondano una parte dell'ex area di risulta, posizionate nei mesi scorsi, non è tutto fermo come pensa qualcuno, ma sono stati effettuati tutti quegli accertamenti necessari ad avviare i cantieri. Ora attendiamo la progettazione, per poi veder partire i lavori. Nel frattempo ci si muove con la Regione anche su un altro binario, che è quello relativo alla realizzazione della nuova sede della Regione Abruzzo, uno spazio istituzionale che sarà aperto alla città perché al suo interno ci saranno anche biblioteca, auditorium, sala conferenze, che renderanno attrattiva la struttura dal lunedì alla domenica, tutti i mesi dell'anno, riportando sempre più pescaresi a frequentare il centro della città", conclude Masci.