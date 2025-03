Angelo Duro quintuplica con “Ho tre belle notizie”: si aggiunge l'appuntamento del 16 marzo

Dopo aver devastato tutti i teatri d’Italia con “Sono cambiato”, che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero, Angelo Duro torna con “Ho tre belle notizie”, il suo nuovissimo spettacolo che si preannuncia un tour devastante (prodotto sempre dalla sua società, la Da Solo Produzioni).

A grande richiesta diventano cinque le repliche di “Ho tre belle notizie” al Teatro Massimo di Pescara: ai già annunciati spettacoli di mercoledì 12 (SOLD OUT), giovedì 13 (SOLD OUT), venerdì 14 marzo e sabato 15 marzo, tutti alle 21, si aggiunge l’appuntamento di domenica 16 marzo alle 18. Organizzazione a cura di Best Eventi.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): primo settore numerato 45 euro - secondo settore numerato 40 euro - palchetto numerato 38 euro - galleria numerata 35 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.