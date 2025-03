Sopralluogo per l’ampliamento del Campus Universitario: un passo avanti per lo sviluppo accademico della città

"Questa mattina si è svolto un sopralluogo di grande importanza per il futuro universitario della città di Pescara". Lo annuncia il sindaco Carlo Masci che, dopo un incontro preliminare in Comune con il Direttore della Task Force Immobili del Ministero della Difesa, generale Michele Caccamo, e il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, entrambi collegati da remoto, ha effettuato diversi sopralluoghi, su aree e immobili pubblici, di proprietà del Comune e dell'Ater, insieme all'On. Guerino Testa, al direttore regionale di Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, Francesco Tarricone, al Prorettore dell’Università d’Annunzio, Tonio Di Battista, ai consiglieri comunali Marcello Antonelli e Massimo Pastore, al Direttore generale e ad altri dirigenti del Comune di Pescara.

"L’appuntamento", spiega Masci, “era finalizzato a verificare la disponibilità di immobili da destinare all’Esercito al fine di effettuare una permuta con la caserma Di Cocco nell’ottica del progetto di ampliamento dell’Università d’Annunzio e della conseguente creazione del Campus universitario nella nostra città, da troppo tempo atteso. La mattinata si è rivelata estremamente proficua, è servita per porre le basi per interlocuzioni più concrete che proseguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo condiviso è quello di giungere a un accordo che possa favorire lo sviluppo dell’offerta formativa e delle infrastrutture universitarie in città, consolidando il ruolo di Pescara come polo di riferimento per la formazione accademica e la crescita culturale. La nostra amministrazione continuerà a lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti per garantire il successo di un progetto strategico: il nostro pensiero è rivolto agli studenti, per potenziare le strutture a loro disposizione”, commenta il sindaco Masci.

"Per realizzare il nuovo campus universitario a Pescara c’era bisogno di mettere attorno a un tavolo tutte le parti e noi ci siamo riusciti grazie all'opera fattiva dell’onorevole Testa, per quanto riguarda il ministero della Difesa, e del Presidente del Consiglio Regionale Sospiri, per gli impegni che fanno riferimento alla Regione. Ricordiamo l'incontro avuto con il Ministro dell'Interno Piantedosi, grazie all'interessamento dell'onorevole Nazario Pagano. Proseguiamo su questa strada per mettere in atto la visione che abbiamo di una città amica dei giovani e del mondo universitario. Ci muoviamo celermente – conclude Masci – per giungere a un accordo che darà grande impulso alla crescita del nostro territorio".