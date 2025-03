Dolore per la morte di Gianluigi Scaccia, vittima dell'incidente sull'A14

Dolore e costernazione per la morte di Gianluigi Scaccia, 26 anni, nato a Vasto, famiglia originaria della vicina Pollutri e residente a Silvi.

Il giovane è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto venerdì mattina sulla corsia sud dell'Autostrada A14 Adriatica, tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla e Ortona.

A bordo del furgone della Brt di Pescara per la quale impegnato a fare consegne, Scaccia si è schiantato contro un tir, all'altezza di una coda per un cantiere di lavoro. E' morto sul colpo, vano, per lui, qualsiasi tentativo di soccorso.

Scaccia era padre di due bambini.