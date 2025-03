Sciopero nazionale Feltrinelli, a Pescara adesione al 90%

Uno stato di agitazione a livello nazionale per gli oltre 1200 dipendenti della catena Feltrinelli e Finlibri con uno sciopero indetto per la giornata di oggi e che già registra adesioni massicce. A Pescara, in uno dei punti vendita più grandi in Abruzzo, adesione del 90%. A illustrare le motivazioni alcuni dipendenti sostenuti dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs. Francesca Del Grosso, Stefania Valentinuzzi, Vittorio Tommaselli e Stefania Martone tra i 9 degli 11 dipendenti che hanno aderito allo sciopero: "Parliamo dell'ennesimo tavolo saltato - spiega Francesca Del Grosso - e dell'indisponibilità dell'azienda a definire il rinnovo del Contratto Integrativo".

In particolare, a provocare uno stallo nelle trattative, l'incremento del valore del buono pasto proposto dalla direzione aziendale che dai 5,30 euro del 2007 è disposta ad arrivare a 6.00 euro, quando la richiesta minima di aumento, tra l'altro proposta in un anno e non su tre come vorrebbe l'azienda, è di 1,50 e non di appena 70 centesimi. Altra questione la proposta datoriale sul premio di risultato, poco chiaro e non adeguatamente calibrato sull'impegno reale dei lavoratori: "Non possiamo accettare che il confronto si trascini senza reali passi avanti - si legge in una nota dei sindacati - la mobilitazione prosegue dunque con l'auspicio che Feltrinelli/Finlibri riveda la propria posizione e si renda disponibile a definire un accordo equo e dignitoso per lavoratrici e lavoratori".