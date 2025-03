Vertenza cantiere Galleria Muzii Center: accordo per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori Ecotec

A seguito della richiesta della Filca-Cisl di Pescara per il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice Ecotec Italia, ieri presso la sede della ditta appaltatrice del cantiere condominio “Galleria Muzii Center” si sono incontrati la ditta, l’Immobiliare Costiera, rappresentata dal Direttore generale Dott. Alessandro Di Paolo, il delegato dell’amministratore unico della ditta Ecotec Italia sig. Vincenzo Ferrazzani, l’organizzazione sindacale Filca-Cisl rappresentata dal Responsabile Territoriale Gianfranco Reale e la RSA Mohamed Horriche, in rappresentanza dei lavoratori del cantiere. “Siamo soddisfatti della riuscita dell’incontro tra le parti, dopo il nostro intervento per denunciare e rivendicare il mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di ottobre 2024 a gennaio 2025”, commenta Gianfranco Reale, Responsabile Territoriale Filca-Cisl Pescara.

“Infatti”, aggiunge, “la ditta appaltatrice Immobiliare Costiera si è impegnata ad erogare entro il 21 marzo ai lavoratori della ditta Ecotec Italia, presenti nel cantiere, tutte le retribuzioni, che ammontano a circa novantamila euro, oltre ai versamenti presso la Cassa Edile Ch-Pe. La Filca-Cisl è da sempre impegnata nella tutela individuale e collettiva dei lavoratori, continua Reale, sensibilizzando gli Enti Bilaterali e le stesse parti datoriali al fine di garantire l’autocontrollo sociale delle imprese edili loro iscritte, a tutela della legalità, del rispetto delle leggi, dei contratti di lavoro e della concorrenza leale. Con l’occasione la Filca-Cisl sollecita gli organi ispettivi ad intraprendere una campagna straordinaria di vigilanza nel settore dell’edilizia, al fine di garantire il rispetto delle regole sociali e ogni forma di devianza nel campo dell’edilizia”, conclude Reale.