Aumentano le richieste di carte di identità, scatta il potenziamento del servizio di rilascio

Il Comune di Pescara potenzierà, a partire da oggi, l’ufficio che rilascia le carte di identità: tra marzo, aprile e maggio è stato predisposto l’incremento complessivo di circa 660 prenotazioni, nell’ufficio di piazza Italia, tra le nuove postazioni operative e il prolungamento dell'orario delle postazioni esistenti. L’annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore ai Servizi Demografici Patrizia Martelli, che spiega nel dettaglio come avviene il potenziamento. “In vista delle imminenti festività di Pasqua e poi delle vacanze estive, si prevede un incremento significativo delle richieste di accesso al servizio di rilascio delle carte d’identità”, dicono Masci e Martelli, per cui “l’assessorato si è attivato per rispondere in modo tempestivo e adeguato alla crescente domanda”.

“Un primo aumento di richieste c’è già stato”, spiega Martelli. “Le sedi del Centro e dei Colli, hanno registrato un aumento di prenotazioni pari a circa 150 appuntamenti mensili, rispetto ai mesi precedenti, e quindi abbiamo chiesto uno sforzo al personale per prolungare gli orari di apertura degli sportelli. Per i mesi di aprile e maggio, poi, abbiamo previsto anche nove aperture straordinarie nella sede del Centro. Ogni mercoledì, dalle 14:30 alle 17:30, saranno operative due postazioni con un incremento complessivo di 216 appuntamenti, per agevolare il rinnovo dei documenti. Il servizio sarà erogato come sempre dopo aver fissato un appuntamento, prenotabile in questi modi: online – sul sito istituzionale del Comune di Pescara, telefonicamente – attraverso il Numero Unico dei Servizi Demografici 085.4283700 – tasto 1, o personalmente – negli Sportelli Demografici e Urp, in piazza Duca d’Aosta n. 15”.

“Un sentito ringraziamento”, conclude Martelli, “va al personale comunale per la disponibilità e per il senso di responsabilità dimostrati nella gestione di questo servizio essenziale per i cittadini. Invitiamo tutti a controllare tempestivamente la scadenza dei propri documenti prima di intraprendere viaggi, per evitare disguidi e affollamenti agli sportelli. Da parte nostra l’impegno è massimo, per offrire un servizio efficiente e puntuale”.