Proseguono i lavori di Terna. Dal 26 marzo chiude via del Santuario in direzione nord

Proseguono i lavori nell’ambito del progetto portato avanti da Terna per l’interramento del cavo della rete elettrica da 150 kV. Dopo via Caravaggio, dove i lavori sono in corso e proseguiranno fino al 29 aprile, il cantiere si estenderà nelle prossime ore su via del Santuario. A partire dalle 0:00 del 26 marzo, infatti, sarà chiuso anche il tratto tra via del Santuario e via Pizzoferrato, prima del sottopasso di via Michelangelo. Per questa seconda tranche di intervento, è prevista la chiusura della corsia sud-nord fino al 9 maggio.

Per consentire i lavori sarà istituito il senso unico di marcia nel verso nord-sud (Montesilvano-Francavilla al Mare) del tratto di via del Santuario compreso tra la rotatoria di via Leonardo da Vinci e il sottopasso ferroviario di via Michelangelo. Sarà in vigore il divieto di accesso su via del Santuario nel verso sud-nord (lato mare) nel tratto compreso tra via Michelangelo e la rotatoria di via Leonardo da Vinci, con obbligo di svolta a destra nel sottopasso ferroviario di via Michelangelo per la corrente viaria che proviene da sud e l’obbligo di svolta a sinistra (verso sud) per la corrente viaria che proviene da via Michelangelo.

Inoltre verrà sospesa la regolamentazione dell’impianto semaforico installato all’intersezione di via Michelangelo/via del Santuario/via Enzo Ferrari (sottopasso ferroviario all’altezza dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo”), nonché del sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche. Infine sarà istituito l’obbligo di svolta a destra per la corrente viaria proveniente da via Pizzoferrato. Una volta terminati i lavori, Terna si occuperà di riasfaltare gli interi tratti interessati (via Caravaggio-via del Santuario-via Enzo Ferrari – via Forca di Penne – via Lago di Campotosto e, infine, via Tavo) in modo da restituire una strada perfettamente fruibile, che sarà riconsegnata come nuova alla città.