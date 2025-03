Dal 26 marzo chiude in direzione nord via del Santuario, modifiche anche ai percorsi degli autobus

Proseguono gli interventi previsti dal progetto di Terna per l’interramento del cavo della rete elettrica da 150 kV. Attualmente i lavori sono in corso su via Caravaggio e proseguiranno fino al 29 aprile. Nelle prossime ore il cantiere si estenderà anche su via del Santuario. Dalla mezzanotte del 26 marzo inizieranno a essere posizionati i cartelli per l’apertura del cantiere sul tratto compreso tra via del Santuario e via Pizzoferrato, poco prima del sottopasso di via Michelangelo. Per questa seconda fase la corsia sud-nord (direzione colli) rimarrà interdetta fino al 9 maggio.

Per agevolare i lavori verrà istituito un senso unico di marcia nel tratto di via del Santuario tra la rotatoria di via Leonardo da Vinci e il sottopasso ferroviario di via Michelangelo, con direzione nord-sud (Montesilvano-Francavilla al Mare, scendendo dai colli). Sarà inoltre vietato l’accesso su via del Santuario nel senso sud-nord (direzione colli) tra via Michelangelo e la rotatoria di via Leonardo da Vinci. Chi proviene da sud dovrà svoltare obbligatoriamente a destra nel sottopasso ferroviario di via Michelangelo, mentre chi percorre via Michelangelo dovrà girare a sinistra in direzione sud, verso Francavilla al Mare.

Durante i lavori il semaforo all’incrocio tra via Michelangelo, via del Santuario e via Enzo Ferrari (nei pressi dell’istituto tecnico “Tito Acerbo”) sarà temporaneamente disattivato, insieme al sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche. Inoltre, su via Pizzoferrato sarà istituito l’obbligo di svolta a destra.

“Da domani – commenta il sindaco Carlo Masci – l’impresa allestirà il cantiere e conseguentemente cambierà la viabilità. In pratica si potrà percorrere via del Santuario solo ed esclusivamente in direzione sud, cioè scendendo dai Colli. I lavori sono fondamentali per la nostra città perché consentiranno di avere maggior approvvigionamento della rete elettrica grazie a queste nuove adduzioni dei cavi interrati. Chiaramente ci saranno dei disagi ma la Polizia Locale sarà sul posto per agevolare il flusso del traffico. Sono lavori, quindi, che consentono la crescita della nostra città. Inoltre Terna, che sta effettuando i lavori su via del Santuario e via Caravaggio, provvederà a sistemare l’intero tratto stradale interessato dal cantiere, realizzando una nuova asfaltatura su tutta la carreggiata. Un accordo che abbiamo chiuso con l’azienda, proprio perché vogliamo che le nostre strade siano più sicure e più belle”.

“Si è deciso di spostare su via Rigopiano la corsa dell’autobus 4 – dichiara il consigliere Massimo Pastore - in accordo con la Tua, fino al termine dei lavori. In sintesi, in andata (verso i colli) percorrerà via del Circuito - via Monte Siella - via Rigopiano per poi riprendere il consueto tragitto. Per il percorso al ritorno, invece, non è stata apportata nessuna modifica. Nel contempo, l’azienda di Trasporto Unico Abruzzese, aumenterà i passaggi del 4/, che passa proprio davanti al liceo in modo da diminuire il disagio. Il percorso del 4/ si snoda su strada Colle Marino - via del Santuario (direzione colli)- via Maestri del lavoro. Si tratta di una situazione, ovviamente, temporanea che però è fondamentale per lo sviluppo di Pescara. Con l’arrivo della primavera – conclude Pastore - ripartiremo con le asfaltature in diverse strade della città come, ad esempio, via Enzo Ferrari, via Forca di Penne, via Lago di Campotosto e via Tavo, grazie all’accordo con Terna”.