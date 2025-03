In consiglio comunale la modifica del Regolamento cimiteriale per far tumulare gli animali d'affezione con i padroni

Sarà esaminata oggi dal consiglio comunale la modifica del Regolamento cimiteriale per ciò che riguarda le disposizioni in materia di tumulazione degli animali d'affezione. Con questo provvedimento, che viene annunciato dal vice sindaco e assessore ai Cimiteri Maria Rita Carota, si dà la possibilità, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, di tumulare gli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, purché in teca separata e previa cremazione, come si legge nella proposta di delibera che approda oggi in aula.

"Gli animali sono sempre più considerati componenti effettivi delle nostre famiglie", fa presente Carota, "per cui abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze rappresentate dalle famiglie e di recepire le indicazioni della legge regionale che prevede la possibilità di tumulare gli animali d'affezione nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, previa cremazione in teca separata. L'animale, questa è la condizione principale, deve essere tumulato insieme o successivamente al proprietario. E le ceneri devono essere accompagnate da certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili unitamente al certificato di avvenuta cremazione. Ed è necessaria, inoltre, l'espressione di volontà del padrone sul destino dell'animale".

Sono queste alcune delle previsioni della delibera, che va ad integrare il Regolamento comunale. "Gli animali d'affezione ci accompagnano spesso nella nostra vita terrena, spesso fanno tanta compagnia agli anziani o a chi è solo, quindi molti pescaresi desiderano che questo legame permanga anche al cimitero e riteniamo sia giusto andare in questa direzione", commenta Carota. La giunta comunale delibererà le tariffe relative alle pratiche di tumulazione o movimentazione della teca contenente le ceneri dell'animale d'affezione.