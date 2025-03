Pignoli: “Situazione in miglioramento, 40 interventi realizzati dalla Protezione civile comunale”

“Sono proseguiti anche questa mattina i controlli dei volontari del Gruppo di protezione civile comunale sul territorio di Pescara per monitorare il fiume e valutare la situazione in città”. Lo comunica l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Pignoli che ha partecipato alle verifiche dei volontari. Ieri Pignoli ha assistito all’intervento "della polizia locale e dei vigili del fuoco in via Lungaterno sud dove un albero è stato messo in sicurezza, con la rimozione di alcuni rami, e un altro è stato delimitato per segnalare il pericolo". Pignoli ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle attività di questi giorni: “Abbiamo effettuato 40 interventi, in varie zone della città, con un numero più alto di chiamate arrivate al Coc da Porta Nuova, e una richiesta ci è arrivata anche da Caramanico”.

“Al momento”, dice l’assessore, “non si registrano situazioni di pericolo per ciò che riguarda il fiume, e il livello del corso d'acqua risulta rientrato nella normalità. Le squadre del Comune sono già in azione con sei operai per realizzare l’asfalto a freddo e chiudere le buche più grandi e profonde: una soluzione che, seppur temporanea, consente di rendere più sicure le nostre strade, danneggiate dalla pioggia di questi giorni. Si proseguirà anche nei prossimi giorni. Corre l’obbligo”, conclude Pignoli, “di invitare tutti alla massima prudenza perché l’allerta meteo è prevista fino a martedì. Anche se le condizioni meteo stanno volgendo al miglioramento, da parte della Protezione civile comunale è garantita la reperibilità di due squadre per turno, h 24, fino a martedì, per il controllo della golena e per eventuali allagamenti stradali. E c’è la disponibilità di quattro idrovore”.