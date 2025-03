Intesa tra Comune e Confartigianato Imprese sulla lotta all'abusivismo nelle attività artigianali

Il Comune di Pescara ricorda alla cittadinanza che, di concerto con Confartigianato Imprese Pescara, è stato ufficialmente sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il contrasto all’abusivismo nelle attività artigianali, rafforzando una collaborazione già avviata con successo nel 2011. L’iniziativa, che rinnova l’impegno dell’Ente verso il grave fenomeno dell’abusivismo artigianale, si propone di tutelare le imprese locali, garantire la sicurezza dei cittadini e promuovere il lavoro regolare, offrendo un quadro più solido per la legalità e la trasparenza nel settore.

Il fenomeno dell’abusivismo nel settore artigianale, che con tendenza purtroppo positiva coinvolge categorie professionali come acconciatori, estetisti, odontotecnici, tatuatori e onicotecnici, rappresenta una minaccia sia per i lavoratori onesti che per i consumatori. La presenza di operatori irregolari non solo danneggia economicamente le imprese che rispettano le normative, ma comporta anche rischi per la salute e la sicurezza di chi usufruisce di servizi non certificati e privi delle necessarie garanzie igienico-sanitarie. Per rafforzare il contrasto a questa problematica, l’Amministrazione Comunale e Confartigianato Imprese Pescara collaborano attivamente per facilitare le segnalazioni di attività abusive attraverso l’attivazione di canali di comunicazione dedicati, accessibili sia agli operatori del settore che ai cittadini. Le segnalazioni potranno essere inviate attraverso un'apposita modulistica, senza obbligo di indicare l'identità del segnalante.

La gestione delle segnalazioni stesse è affidata a Confartigianato, che raccoglierà le schede appositamente create su antiabusivismo@confartigianato.pe.it (oppure presentate in modalità cartacea, direttamente presso la sede ufficiale sita a Pescara in piazza Garibaldi n. 42/6) per poi trasmetterle agli organi competenti, assicurando un’indagine ed un eventuale intervento che sia efficace e mirato. Allo stesso tempo, la Polizia Municipale di Pescara rafforzerà i controlli sul territorio, verificando le irregolarità riportate e contribuendo a tutelare i lavoratori regolari e la sicurezza dei consumatori. L’Ente, pur non intervenendo direttamente nella gestione delle segnalazioni, promuove attivamente l’iniziativa attraverso i propri canali istituzionali e fornendo supporto alla campagna informativa, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto della legge e della tutela del lavoro artigianale regolare. In questo modo, si garantisce un rafforzamento del tessuto economico locale e si promuove un ambiente di lavoro più equo e sicuro per tutti.

Il Direttore di Confartigianato Imprese Pescara, Fabrizio Vianale, ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa, evidenziando come “il protocollo, nato nel 2011 con un raggio d'azione limitato ad alcune specifiche categorie di attività artigianali, ha visto dal 2022 un’importante estensione a tutti i settori commerciali” – perché, prosegue – “mai come oggi è fondamentale riportare nella legalità le situazioni critiche sul territorio cittadino attraverso il contrasto all’abusivismo. È essenziale che cittadini e imprese regolari siano tutelati, appoggiandosi ad attività qualificate, soprattutto nell’interesse della salute e della sicurezza comuni”.

Un aspetto fondamentale di questa iniziativa è che tutte le attività previste saranno svolte a titolo completamente gratuito, senza alcun costo aggiuntivo per le imprese o per i cittadini. Questo consente a chiunque di contribuire attivamente alla lotta contro l’abusivismo senza oneri, migliorando la trasparenza e la sicurezza dell’intero comparto artigianale. Inoltre, il protocollo prevede la creazione di momenti di confronto e comunicazione con gli operatori del settore, fondamentali per affinare ulteriormente le strategie di contrasto all’abusivismo e favorire la crescita delle imprese regolari. Eventi informativi, incontri con le associazioni di categoria e campagne di sensibilizzazione saranno organizzati per diffondere consapevolezza sui benefici derivanti dall’affidarsi a professionisti qualificati e regolarmente registrati.

In definitiva, questa iniziativa si inserisce nell’ampio quadro più ampio di impegno e azioni mirate a sostenere l’economia locale, volte a garantire che il settore artigianale possa continuare a prosperare nel rispetto della legge. Il Comune di Pescara e Confartigianato Imprese Pescara confermano così la loro partnership, che si traduce nell’impegno per una città più sicura, trasparente e attenta alla valorizzazione delle competenze e della professionalità.

Ulteriori informazioni, unitamente alla scheda di segnalazione, sono presenti sullo Sportello Telematico del SUAP Associato, nonché sul sito istituzionale del Comune di Pescara al link https://www.comune.pescara.it/node/10878.