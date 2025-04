Federazione Italiana Piloti dei Porti e Guardia Costiera: formazione di cinque Capitani di Lungo Corso

Prosegue con successo il percorso di formazione dedicato ai Piloti dei Porti italiani, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per operare a bordo dei mezzi aerei della Guardia Costiera nelle operazioni di emergenza in mare. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Protocollo di intesa tra MARICOGECAP e FEDEPILOTI, volto a disciplinare e rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nelle attività di supporto al servizio di ricerca e soccorso (SAR).

Il programma formativo, svoltosi presso la Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara, ha visto la partecipazione attiva di diversi Capitani di Lungo Corso, impegnati in un intenso percorso di aggiornamento. Le sessioni hanno incluso moduli teorici e prove pratiche con particolare attenzione alle procedure di imbarco e interazione con gli equipaggi dei mezzi aerei. Un focus specifico è stato dedicato alle tecniche di verricellamento su navi mercantili, una procedura cruciale in caso di interventi di emergenza in mare aperto.

L’esperienza e la professionalità dei Piloti dei Porti rappresentano un valore aggiunto per la sicurezza della navigazione e il supporto alle operazioni SAR. La collaborazione tra FEDEPILOTI e Guardia Costiera, consolidata negli anni, si conferma un elemento strategico per garantire interventi sempre più tempestivi ed efficaci. Il percorso formativo appena concluso si inserisce in una più ampia strategia di crescita professionale continua, con l’obiettivo di ottimizzare le sinergie tra i servizi tecnico-nautici e le unità aeronavali del Corpo.

L’impegno condiviso tra le due istituzioni proseguirà con ulteriori iniziative per migliorare la preparazione del personale e rendere ancora più efficiente la gestione delle emergenze in mare.