Violenze contro il personale sanitario, Enbital: "Torniamo a proporre il Safety Manager"

Alla luce degli ultimi fatti di cronaca Paolo Provino, presidente dell'Enbital, desidera esprimere la massima preoccupazione per la crescente violenza nei confronti del personale sanitario:

"Sono ormai diversi mesi che assistiamo a ripetuti attacchi fisici e verbali contro medici, infermieri e assistenti sanitari. È arrivato il momento di agire con urgenza e decisione. La sicurezza non ha colore politico e non può essere rimandata. È fondamentale che si trovi una soluzione efficace per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti".

E aggiunge: "L'unica proposta valida sul tavolo rimane quella avanzata dal nostro centro studi, che propone l'istituzione di una figura specifica di Safety Manager. Questa figura sarebbe responsabile dell'analisi e dell'anticipazione delle criticità, garantendo una risposta chiara e certa in caso di pericolo". A questo proposito il Presidente chiede la convocazione di un tavolo tecnico composto, oltre che da Enbital che è provider ECM accreditato dall'Agenas, dal Direttore generale dell'Asl, i sindacati, i sindaci dei rispettivi comuni, gli organi di Polizia e la società di vigilanza.

“Il tavolo tecnico avrà il compito di affrontare e capire dove vi è stata una mancanza o una responsabilità per non avere operato in modo giusto nel tutelare la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti. L'ospedale deve essere un luogo sicuro per tutti, dove chiunque si reca per ricovero o per lavoro possa avere la pace e la tranquillità di essere curato o di poter curare i pazienti senza avere ansie o timori per la propria incolumità”, conclude Provino.