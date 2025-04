Rsu 2025 UilPa Dogane Monopoli Abruzzo: liste solo quote rosa contro femminicidi e patriarcato

La UilPa si schiera dalla parte delle donne contro i femminicidi e il patriarcato, e lo fa con liste di sole donne. Le lavoratrici che hanno accettato la candidatura sono lavoratrici che ogni giorno affrontano la vita lavorativa con dignità e onore tra mille difficoltà.

I dati parlano chiaro se consideriamo il Piano di uguaglianza di genere 2024-2026 dell’Istat, il carico di lavoro extra-ufficio grava ancora oggi per la stragrande maggioranza sulle donne con tutto quello che ne consegue in termini di carriera e di differenza salariale. Noi abbiamo scelto di candidare liste di sole donne in tutti gli uffici delle Dogane e dei Monopoli dell’Abruzzo di l’Aquila e Pescara.

Per portare queste tematiche nelle sedi opportune perché non ci sia più discriminazione per chi deve prendere un congedo parentale per assistere i propri figli, perché non venga considerata o considerato un lavativo chi prende i giorni della 104 per assistere i propri familiari ma anzi sia motivo di orgoglio perché rappresenta un carico lavorativo extra ufficio che genera stress e divario salariale. Siamo dalla parte delle donne e come UIL PA abbiamo voluto dare un segnale forte contro le discriminazioni di genere.

Gianluca VANNOZZI

Responsabile UILPA Dogane Monopoli Pescara

Virgilio TISBA

Segretario UILPA Dogane Monopoli Lazio Abruzzo