Giornata del Mare e della Cultura marinara celebrata in Abruzzo, Molise e Isole Tremiti

“L’Italia e il suo mare: l’importanza della vocazione marittima del Paese nell’impiego consapevole e responsabile delle sue molteplici risorse”, questo il tema che il Comando Generale ha conferito per quest’anno alla Giornata del mare e della cultura marinara, sottolineando, quindi, il ruolo che le Capitanerie di porto hanno svolto e continuano a svolgere a favore del mare e della Funzione marittima dello Stato attraverso le loro esclusive attribuzioni di prevenzione, tutela, gestione, monitoraggio e controllo sugli usi civili del mare.

Istituita il 13 febbraio 2018, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica, l’11 aprile ricorre la “giornata del mare e della cultura marinara”, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici la cultura del mare intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, sostenendo la promozione di iniziative volte a diffonderne la conoscenza, nella consapevolezza che l’istituzione scolastica ed universitaria rappresentino il miglior veicolo per educare i giovani anche in tale ambito.

Diverse sono state le attività poste in essere durante “la Giornata del Mare”, oltre al lancio a livello nazionale del concorso scolastico dal titolo “La cittadinanza del mare – 2024/2025”, che hanno visto coinvolta la Direzione Marittima di Pescara presso tutti i porti di Abruzzo e del Molise – Isole Tremiti ed impegnata con numerosi Stakeholders, tutti accomunati dall’elemento “mare” e dalla volontà di esprimere e valorizzare il proprio rapporto con esso.

Presso il porto di Pescara e, nello specifico, nel contesto della Marina della Città di Pescara, si è tenuto un evento, grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara con la camera di Commercio Industria Artigianato di Chieti-Pescara, caratterizzato da un programma fitto di eventi curati da ricercatori, esperti nazionali ed internazionali, attori ed artisti, rivolti all’intera cittadinanza ed alle scuole di ogni ordine, tra cui, il rilascio in mare, dalla motovedetta CP 828 della Capitaneria di porto di Pescara, insieme al personale del Centro Studi cetacei di Pescara, di una tartaruga marina. In tale contesto il Comandante in II della Capitaneria – Capitano di Vascello (CP) Piercarlo Di Domenico, ha omaggiato il Magnifico Rettore - Liborio Stuppia, con una copia del Calendario istituzionale del 160° del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, al fine di sancire una proficua e futura collaborazione tra la Direzione Marittima e l’Università “Gabriele d’Annunzio”. Per illustrare le attività del Corpo, è stato, poi, allestito uno stand in collaborazione con la Base Aeromobili Nucleo aereo e Sezione volo elicotteri Guardia Costiera Pescara presso il “Pala Becci”.

La Giornata del mare è stata celebrata in anticipo nel porto di Ortona, in occasione della recente sosta della nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, in quanto, nelle date del 4 e 5 aprile, 230 alunni di ogni classe dell’Istituto tecnico nautico “L. Acciaiuoli” di Ortona, sono stati accompagnati a bordo di Nave Vespucci da personale della Capitaneria di porto e da 40 docenti. Nell’ambito delle visite a bordo è stato dato particolare risalto sia alle attività marinaresche e di navigazione tipiche dell’unità notoriamente apprezzata come “la Nave più bella del mondo”, sia all’importanza che l’intero comparto marittimo riveste nell’ambito dell’economia nazionale - e da qui l’associazione alla Giornata del mare e della cultura marinaresca - , valori che proprio in Nave Vespucci hanno trovato un fondamentale testimonial nel mondo intero in occasione del recente “tour mondiale”. Tale visita è stato il coronamento della attività di PCTO – Alternanza Scuola Lavoro, che gli allievi del nautico hanno intrapreso presso gli uffici della Direzione Marittima di Pescara nel corrente anno scolastico in virtù dell’apposito protocollo in vigore.

Un appuntamento formativo articolato in vari momenti è stato, poi, predisposto a Termoli, dalla Capitaneria di porto, che nei mesi precedenti ha incontrato circa 450 studenti di vari istituti molisani, in collaborazione con la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ed il Comune di Termoli: la visita agli stands, allestiti in porto, della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, dell’A.N.M.I. Sez. Di Termoli, della Federazione Italiana Nuoto, del SAE 112 Protezione Civile, dell’Associazione Misericordia, della Guidotti Ships e dell’Associazione Armatori del Molise, visite guidate alla Sala Operativa ed alle unità navali della Guardia Costiera, nonché ad alcuni pescherecci della flotta termolese, dimostrazione pratica di utilizzo dei mezzi disinquinanti della società Guidotti ships e, infine, un’esercitazione di recupero uomo in mare a mezzo di unità navali della Guardia Costiera.

Il porto di Giulianova ha ospitato un evento, organizzato dall’Ufficio Circondariale Marittimo, che ha coinvolto 150 alunni delle scuole elementari locali, che avranno l'opportunità di scoprire e approfondire le tradizioni marittime del porto giuliese. A guidare i ragazzi attraverso le varie attività i professionisti del settore, che hanno mostrato le peculiarità della vita portuale e delle professioni legate al mare. La giornata ha previsto una dimostrazione della pesca sportiva con i “caliscendi” del molo sud, una pratica tradizionale tipica della zona, la presentazione di un peschereccio dedito alla pesca delle vongole, un’illustrazione delle motovedette della Guardia Costiera ed una lezione di nodi e vela, grazie alla quale gli studenti hanno imparato le tecniche fondamentali per orientarsi e manovrare su un'imbarcazione, un'attività che stimola il lavoro di squadra e la comprensione delle dinamiche nautiche. La giornata si è, infine, conclusa, con il rilascio in mare di una tartaruga marina nel suo ambiente naturale.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, con il Comune, l’A.N.M.I., la Marina Militare, le associazioni Ricoclaun, Legambiente, WWF ed il Consorzio “Vivere Vasto Marina”, ha realizzato diverse iniziative. Sono state coinvolte, infatti, 9 classi degli Istituti Comprensivi locali con incontri formativi propedeutici alle attività programmate per la Giornata del Mare.

Il 9 aprile, presso la Riserva di Punta Aderci, è stata inaugurata un’ancora donata dall’armatore Cav. Natarelli per il decennale dello spiaggiamento dei sette capodogli ed è stato, poi, inaugurato un pannello realizzato dall’Istituto Comprensivo Spataro-Paolucci per il progetto “Donne in STEM, oltre le barriere di genere” coordinato dalla Prof.ssa Felice insieme all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, dell’Università del Molise e della Cooperativa Cogecstre. In data odierna, invece, in Piazza della Guardia Costiera, sono state predisposte delle attività laboratoriali (compilazione di cruciverba, esecuzione di nodi marinareschi e laboratori di poesie) aventi la finalità di promuovere la cultura del mare tra i giovani coinvolti, ai quali è stato donato un segnalibro quale attestazione di partecipazione.

"Celebrare la Giornata del Mare e della Cultura marinara – ha affermato il Direttore Marittimo di Pescara – Contrammiraglio Fabrizio Giovannone, è uno degli obiettivi che, anche in Abruzzo, nel Molise e nelle Isole Tremiti, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera persegue, in virtù di un senso di responsabilità proprio di una Organizzazione vicina ai cittadini, che risultano essere sempre più sensibili nei confronti dell’ambiente, in particolare modo di quello marino. Il “Mare”, inestimabile patrimonio comune, ha sempre rappresentato, ieri come oggi, un forte elemento di connessione ed una ineguagliabile risorsa, ed è proprio con questa consapevolezza che la sua tutela e protezione, a favore delle generazioni future, risulta, in maniera imprescindibile, essere onere e onore di tutti”.