Processione del VenerdÃ¬ Santo in piazza Sacro Cuore, le modifiche alla viabilitÃ 

In occasione della ricorrenza del venerdì santo, è stata emanata l'ordinanza dirigenziale n. 310/2025 che modifica temporaneamente la viabilità in Piazza Sacro Cuore, Corso Umberto fino a Piazza della Rinascita per consentire alla Chiesa del Sacro Cuore lo svolgimento della processione che avrà il seguente percorso: Piazza Sacro Cuore, Corso Umberto per terminare all'intersezione con Via Fabrizi. I divieti e le disposizioni sono in vigore oggi dalle ore 13 alle ore 21.

L'ordinanza modifica la viabilità come di seguito specificato: divieto di transito con applicazione di impedimenti fisici ai varchi di accesso alla zona interessata dalla processione e nello specifico ai varchi di Corso Vittorio Emanuele II, Via Piave, Via Trento, Piazza della Rinascita etc.; divieto di sosta e fermata con rimozione nella zona interessata ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione; istituzione del divieto di superamento del limite di velocità di 10 km/h nonché divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate per i mezzi autorizzati.