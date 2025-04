Poste Italiane, l'onorificenza della Stella al Merito del Lavoro a Cinzia Orsini

Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra questi è stata scelta Cinzia Orsini, specialista di gestione operativa nella Filiale provinciale di Chieti.

È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso di premiare con il titolo di Maestro del Lavoro i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale e in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura dell'Aquila per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il 1° maggio, la dipendente Cinzia Orsini ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Sessantaquattro anni, di Montesilvano, lavora in Poste Italiane dal 1987, quando fu assunta come sportellista a Tollo. Dal 1994 al 2010 ha ricoperto la medesima mansione in tre uffici postali di Francavilla al Mare: prima nella sede di via Nazionale Adriatica Sud, poi in quella di via Duca degli Abruzzi, infine in quella di Rione Alcione. A gennaio 2011 è arrivata nella Filiale provinciale di Chieti, dove attualmente come “specialista gestione operativa territoriale” si occupa soprattutto di conformità per 22 uffici postali del territorio, tra cui Chieti Centro (via Spaventa), Ortona (corso Matteotti), Francavilla al Mare (via Duca degli Abruzzi), Lanciano 2 (via del Mare), Bucchianico, Cupello, Piane d’Archi, Rocca San Giovanni e Sant’Eusanio del Sangro.

Sul riconoscimento della Stella al Merito del Lavoro: “Ho appreso la notizia di questa gratifica con stupore e meraviglia. Dopo numerosi anni di lavoro, profuso con dedizione, impegno e l’obiettivo di accrescere sempre più prestigio a favore dell’azienda, questo premio giunge al termine della mia carriera con immensa soddisfazione, riempiendomi di orgoglio”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.