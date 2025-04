Diodati: “Pescara energia è oggi più di ieri un pilastro di solidità e crescita”

“Pescara Energia Spa, società interamente partecipata dal Comune di Pescara, ha dimostrato e continua a dimostrare una gestione finanziaria solida e trasparente. I bilanci degli ultimi anni evidenziano una crescita costante e un'attenta gestione delle risorse”. L’amministratore unico di Pescara Energia Spa, Giuliano Diodati, risponde alle recenti preoccupazioni di alcuni consiglieri comunali, finalizzate ad offuscare la gestione eccellente e l’andamento positivo della partecipata del Comune. E prosegue:

"L’Ente comunale ha provveduto a rispondere all’interrogazione urgente richiesta da alcuni consiglieri, ma è doveroso per me e importante per la cittadinanza, che alcune dichiarazioni fatte vengano riconosciute come vere e proprie fake news, informazioni che oggi troppo spesso, senza alcuna fonte certa e attendibile, senza documentazioni verificabili o certezza alcuna, si pongono l’obiettivo di demolire l'eccellente reputazione e l’andamento positivo di Pescara Energia Spa".

Negli ultimi 5 anni Pescara Energia Spa ha guidato la transizione energetica del Comune di Pescara, realizzando 57 interventi di riqualificazione energetica sugli immobili comunali per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro e costruendo oltre 1.000 KW di impianti fotovoltaici per un ulteriore investimento di circa 2 milioni di euro.

Grazie alle professionalità interne e ad un management qualificato, al rapporto sinergico con l’amministrazione comunale, gli investimenti non hanno gravato in nessun modo né sul bilancio della società né sulle tasche dei cittadini, in quanto tutti gli interventi sono stati realizzati utilizzando lo strumento del Conto Termico messo a disposizione dal GSE, che ha finanziato a fondo perduto il 70% dell’importo, mentre il restante 30% è finanziato dagli incentivi derivanti dall’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

In soli 5 anni Pescara Energia non solo ha ridotto i consumi energetici del Comune di Pescara di oltre 1,3 milioni di kWh di energia elettrica e di oltre 100.000 smc di gas metano, ma ha altresì raggiunto una produzione annua da fonte rinnovabile pari al 22% del fabbisogno energetico complessivo.

Gli investimenti recenti di Pescara Energia sono stati mirati e strategici, volti a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei servizi offerti. La gestione integrata dell'energia, avviata nel 2020, ha portato a una riorganizzazione aziendale che ha rafforzato la posizione della società nel mercato energetico. Questi investimenti, lungi dall'essere fallimentari, hanno contribuito a consolidare la solidità finanziaria dell'azienda.

La trasformazione dei 24.000 punti luce di pubblica illuminazione con nuove lampade a led, la riqualificazione degli ambienti scolastici, la riduzione annuale di oltre 500 tonnellate di Co2, la sottoscrizione di Local Green Deal nell’ambito del programma europeo ICC, la realizzazione di Cer Pescara, sono solo i principali obiettivi strategici raggiunti dalla Società Pescara Energia.

Gli incredibili traguardi sono stati raggiunti mantenendo sempre risultati di bilancio positivi, come anche certificato dal programma di valutazione del rischio di crisi aziendale attivato dalla Società già dal 2021 in previsione dell’art. 6, commi 2 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).

Dall’ultimo prospetto di sintesi, l’analisi evidenzia una performance aziendale di livello medio - alto che non rileva nessuna criticità, con una sostenibilità dell’indebitamento elevata e con performance aziendali soddisfacenti secondo il modello degli Indicatori Finanziari ISA 570 e degli Indicatori Gestionali ISA 570. Conclude Diodati: