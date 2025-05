1Â° maggio: sessanta i premiati per l'edizione 2025 de 'Il Lavoratore ideale'

La sala dei marmi della Provincia di Pescara ha ospitato la manifestazione 'Il Lavoratore Ideale' nel corso della quale sono stato premiati 60 lavoratori del pescarese che si sono distinti nella loro opera in questi anni come lavoratori più meritevoli. Quella odierna è stata anche l'occasione per riflettere sul valore della giornata del 1 maggio e sulle problematiche legate oggi al mondo del lavoro. Il segretario della Cgil di Pescara Luca Ondifero (foto) ha detto che "la giornata di oggi deve servire per invitare tutti ad un'attenta riflessione che deve riguardare il mondo del lavoro. Parliamo di precariato, di problemi contrattuali e salariali e di come oggi sia sempre piu' difficile lavorare. Sul tema ricordo anche il referendum del 8 e 9 giugno con quesiti referendari che riguardano proprio le tematiche del lavoro".

Fabiola Ortolano della Uil ha aggiunto che "oggi 1 maggio è giusto festeggiare i lavoratori, non dimenticando i morti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro e quello che ogni giorno accade. Ecco oggi dobbiamo ricordare cosa significa il lavoro e lavorare nello specifico sulla prevenzione". Franco Pescara della Cisl provinciale ha concluso dicendo che "siamo una regione a vocazione turistica e sentiamo dire che c'è carenza di lavoratori. Non è vero ma è vero invece che si fanno contratti part time chiedendo poi un investimento di tempo maggiore al lavoratore. Ecco, credo che sia giusto sedersi con gli attori interessati per lavorare seriamente sul tema perché i lavoratori ci sono ma chiedono condizioni eque di lavoro".