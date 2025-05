Interventi conclusi in via Colle Pineta e via Einaudi, da lunedì lavori stradali in via Trieste

“Parte il cantiere del Comune per la sistemazione e riqualificazione di via Trieste, il cui manto stradale necessita di un intervento corposo nel tratto compreso tra via Milano e via Firenze e tra via Firenze e via Umbria. I lavori prenderanno il via lunedì, e sono finalizzati alla sostituzione delle parti ammalorate con i sanpietrini. Sapevamo perfettamente della situazione di questa strada e siamo impegnati da alcuni mesi su questo intervento, prima per la messa a punto del progetto e poi per l’affidamento dei lavori: tempi tecnici che non possono essere compressi, ovviamente, ma ora siamo arrivati al traguardo, con l’avvio dei lavori. L’importo è di 50mila euro”. A parlare è il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore, che fa il punto anche su altri due interventi promossi dal Comune:

“Abbiamo terminato la prima parte della riqualificazione di via Colle Pineta dove torneremo nel momento in cui l’Aca terminerà i lavori della nuova condotta. Sarà proprio via Colle Pineta ad accogliere il traffico che sarà dirottato nelle prossime settimane da via Della Bonifica, nel momento in cui sarà chiusa alle auto per consentire di abbattere l’ultima parte che resta dello svincolo a trombetta. L’intervento che abbiamo ultimato in via Colle Pineta ha consentito di migliorare nettamente le condizioni della strada. Ultimato anche l’intervento in via Einaudi, su un tratto di circa 400 metri dove si trovano scuole, supermercati e anche la piscina provinciale. Oltre all’asfalto sono stati riqualificati i marciapiedi e a breve arriveranno nuove alberature”.