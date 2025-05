Operativa la nuova elisuperficie dell’Ospedale di Pescara: effettuato il primo intervento di elisoccorso.

È in funzione la nuova piazzola per l’elisoccorso dell’Ospedale di Pescara, che ha permesso ieri mattina un intervento tempestivo e salvavita: una paziente in stato di ipotermia e con trauma cranico, precipitata in un canale pieno d’acqua dopo essersi allontanata da casa a Francavilla al Mare, è stata recuperata dall’elicottero e trasportata con urgenza nella nostra struttura per poi essere trasferita al ‘Santo Spirito’.

“Un evento - si legge in una nota della Asl Pescara - che dimostra quanto sia fondamentale la disponibilità di un’infrastruttura elicotrasportata moderna e funzionante, già operativa in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per l’8 maggio con la partecipazione delle autorità. Ogni minuto può fare la differenza! Un ringraziamento sentito a tutti i soccorritori coinvolti: 118, forze dell’ordine, unità cinofile, Soccorso Alpino, Croce Rossa, Protezione Civile e volontari”.